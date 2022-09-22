Reuters: Орбан призвал к отмене антироссийских санкций Евросоюза

17:55
Федерер сыграет в паре с Надалем в заключительном матче в карьере
Швейцарский теннисист Роджер Федерер анонсировал проведение заключительного матча в карьере на турнире Кубка Лэйвера.
17:46
Джокович не жалеет о пропуске US Open 2022
Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал пропуск Открытого чемпионата США — 2022.
17:45
Мутко предложил сделать бессрочной программу семейной ипотеки в России
Генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил сделать бессрочной программу семейной ипотеки.
17:44
Карякин отказался выступать под нейтральным флагом
Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался об окончании шестимесячной дисквалификации.
17:40
Эрдоган намерен после визита в США продолжить переговоры с Путиным и Зеленским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после возвращения из США намерен продолжать телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.
17:37
НХЛ: «Филадельфия» пока не собирается замораживать контракт Федотова
Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли сообщил, что руководство клуба «Филадельфия Флайерз» не намерено отказываться от услуг голкипера Ивана Федотова.
17:35
Дацик рассказал, как собирается победить Емельяненко
Известный боец Вячеслав Дацик рассказал, как планирует одержать победу над Александром Емельяненко.
17:30
Дацик: никакие стероиды не помогут Емельяненко в бою со мной
Известный боец Вячеслав Дацик высказался о форме Александра Емельяненко в преддверии очного противостояния.
17:28
Карякин: у меня всё равно будут возникать проблемы с участием в турнирах ФИДЕ
Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал окончание шестимесячной дисквалификации.
17:28
В Москве запустили проект «Маркетплейсы: от старта до прибыли»
В Москве запустили проект «Маркетплейсы: от старта до прибыли» для поддержки малого бизнеса.
17:27
Латвия прекратит выдачу новых долгосрочных рабочих виз для россиян
Латвия прекратит выдачу новых долгосрочных рабочих виз для российских граждан. Соответствующие поправки в законодательство утвердил сейм Латвии.
17:24
Гутерреш: миссия ООН по расследованию обстрела колонии в Еленовке должна получить гарантии
Миссия ООН по установлению фактов вокруг обстрела колонии в Еленовке отправится на место происшествия, как только получит необходимые гарантии, заявил Генсек ООН Антониу Гутерреш.
17:21
Кавазашвили заявил, что ничего не ожидает от матча сборной России с Киргизией
Ветеран сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о товарищеском матче сборной России по футболу с командой Киргизии.
17:19
Карпов: ФИДЕ должна дать Карякину wild card на турнир претендентов
12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов высказался об окончании шестимесячной дисквалификации российского гроссмейстера Сергея Карякина.
17:18
В Оренбургской области зарегистрировали 480 случаев коронавируса за сутки
В Оренбургской области зарегистрировали 480 случаев коронавируса за последние сутки.
17:15
Агент Мендеса: игрок вернётся в ЦСКА после матчей за сборную Чили
Агент Пабло Леклер Флуха рассказал о возвращении полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса в расположение клуба после паузы на игры сборных.
17:14
В Петербурге создадут интерактивный историко-культурный проект «Путь Петра»
В центре Санкт-Петербурга появится новый пешеходный экскурсионный маршрут, где вместо гидов будут стенды с исторической информацией о Петре I, оснащённые QR-кодами, а также малые архитектурные формы.
17:12
Глава Минтруда: на универсальное пособие для семей с детьми направят 1,7 трлн рублей
На универсальное пособие для семей с детьми, которое вводится с 1 января, будет направлено 1,7 трлн рублей.
17:07
Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли более чем на 10%
Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли более чем на 10% на фоне заявлений о выплате дивидендов компанией. Об этом сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на данные биржи.
17:03
Мишина: Туктамышева заболела перед отъездом на контрольные прокаты
Тренер Татьяна Мишина рассказала о готовности своих учеников принять участие в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.
17:02
В Кировской области выявили 176 случаев коронавируса за сутки
В Кировской области выявили 176 случаев коронавируса за последние сутки.
16:56
В ЕС обсудят возможность выдачи гуманитарных виз «нуждающимся в убежище»
Еврокомиссия обсудит со странами ЕС возможность выдачи гуманитарных виз «нуждающимся в убежище». Об этом заявила представитель ЕК Анита Хиппер, отвечая на вопрос, должны ли страны ЕС пускать бегущих от мобилизации.
16:56
Число получивших ранения при обстреле центра Донецка возросло до семи
Число мирных жителей, раненных в центре Донецка в результате украинского обстрела, возросло до семи. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
16:54
Центризбирком ДНР заявил о полной готовности к проведению референдума
Председатель Центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий заявил о полной готовности к проведению референдума в республике.
16:50
Источник: Усик проведёт три боя и завершит карьеру
Чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO, IBF украинский боксёр Александр Усик после трёх поединков может завершить карьеру.
16:50
В Пермском крае зафиксировали 1998 случаев COVID-19 за сутки
В Пермском крае зафиксировали 1998 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 92 пациента.
16:45
МИД Индии подтвердил свою позицию по Украине
Официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи подтвердил индийскую позицию по ситуации на Украине, комментируя вопрос об объявлении частичной мобилизации в России.
16:41
Орлов: восемь немцев получают зарплату в «Локо», а они на 12-м месте
Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации в московском «Локомотиве».
16:40
Минтруд России предлагает в 2023 году увеличить прожиточный минимум до 14 375 рублей
Минтруд России предлагает увеличить минимальный размер оплаты труда на 2023 год до 16 242 рублей, а прожиточный минимум — до 14 375 рублей.
16:40
В Ульяновской области подтвердили 491 случай COVID-19 за сутки
В Ульяновской области подтвердили 491 случай COVID-19 за последние сутки. Госпитализирован 31 житель, выписаны 311.
16:38
Постпред России при ЕС Чижов сообщил, что его заменит другой дипломат
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов, который покидает свой пост, подтвердил, что на его должность назначат нового представителя страны. По его мнению, такой сотрудник в Евросоюзе необходим, несмотря на санкции и обрубленные контакты.
16:33
Сенатор Ковитиди предложила убрать часть болезней из оснований для отсрочки от службы
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила о необходимости обновить критерии годности к несению военной службы.
16:29
МИД заявил о закрытии въезда в Россию для 87 граждан Канады
Российское Министерство иностранных дел заявило о закрытии въезда в Россию для 87 граждан Канады в качестве ответной меры.
16:27
El Debate: в «Реале» Мбаппе считают предателем
Мадридский «Реал» в будущем не намерен возвращаться к кандидатуре нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.
16:24
В Казахстане 26 сентября начнутся учения с участием сил ОДКБ
В Казахстане 26 сентября начнутся учения с Коллективными силами оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), они продлятся до 8 октября.
16:16
Стал известен файт-кард TOP DOG FC 16
24 сентября в Сочи на территории игорной зоны «Красная Поляна» состоится турнир TOP DOG FC 16.
16:15
В Татарстане зарегистрировали 888 случаев COVID-19 за сутки
В Татарстане зарегистрировали 888 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 72 жителя.
16:15
Посольство России предупредило о последствиях милитаристской политики Британии
Посольство России в Лондоне предупредило, что милитаристская политика Великобритании и её следование курсу конфронтации может привести к катастрофическим последствиям.
16:13
ЦБ и Минфин согласовали законопроект по трансграничным расчётам криптовалютой
Банк России и Минфин в целом согласовали законопроект по использованию криптовалют в трансграничных расчётах.
16:10
ММА-промоушен Arena проведёт турнир на «ЦСКА Арене» в ноябре
Промоушен Arena, специализирующийся на проведении поединков по правилам смешанных единоборств, объявил о проведении турнира в Москве в ноябре 2022 года.
16:07
В Петербурге Дворцовый мост разведут под музыку Шостаковича в ночь на 25 сентября
В Санкт-Петербурге в ночь с 24 на 25 сентября в рамках звукового шоу «Поющие мосты» Дворцовый мост разведут под плейлист, составленный из фрагментов музыкальных произведений композитора Дмитрия Шостаковича.
16:00
Сейм Латвии ужесточил правила продления ВНЖ гражданам России и Белоруссии
Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил поправки, которые ужесточают порядок продления видов на жительство для граждан России и Белоруссии.
15:59
В Удмуртии выявили 1010 случаев COVID-19 за сутки
В Удмуртии выявили 1010 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 63 жителя.
15:57
Авербух: Синицина и Кацалапов заслужили паузу
Известный хореограф Илья Авербух прокомментировал решение серебряных призёров Олимпиады в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова пропустить первую половину сезона.
15:56
Лавров встретится с главой МИД Венгрии и Генсеком ООН на полях Генассамблеи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт ряд встреч на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе с коллегой из Венгрии Петером Сийярто и Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
15:50
Камоцци считает, что спортивным директором «Спартака» должен стать Ребров
Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением, кто должен стать спортивным директором красно-белых.
15:43
Пушилин: обмен пленными с Украиной проходил при участии третьих стран
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что обмен пленными с Киевом проходил при участии представителей третьих стран.
15:42
В Федерации лыжного спорта Финляндии выступили резко против возвращения россиян
Председатель Федерации лыжного спорта Финляндии Маркку Хаапасалми высказался о возможном допуске российских спортсменов до участия в международных соревнованиях.
15:41
Синоптик Цыганков предупредил о сильных ливнях в Москве 24—25 сентября
Заместитель начальника ситуационного центра «Росгидромета» Анатолий Цыганков рассказал, что на выходных Москву ожидают очень сильные дожди.
15:41
В Ижевске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трёх подпольных казино
В Ижевске правоохранители обнаружили три подпольных игорных зала. Возбуждено уголовное дело.