Reuters: Орбан призвал к отмене антироссийских санкций Евросоюза

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытом заседании членов своей партии высказался против введённых Европейским союзом санкций в отношении России, сообщает Reuters. Как подчеркнул венгерский лидер, отмена санкций привела бы к незамедлительному снижению цен на газ в два раза, а Европа в этом случае получила бы возможность восстановить силы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что введённые Европейским союзом санкции против России должны быть отменены, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря правительства Золтана Ковача. Как передаёт издание, Орбан сделал это заявление на закрытом заседании членов правящей партии «Фидес» в среду, перед открытием осенней сессии парламента.

По словам венгерского лидера, санкции ЕС в отношении Москвы привели к росту цен на газ и инфляции, а их отмена привела бы к незамедлительному снижению стоимости голубого топлива в два раза. Как подчеркнул Орбан, без санкций Европа могла бы восстановить силы и избежать надвигающейся рецессии.

На своей странице в социальных сетях глава правительства Венгрии также опубликовал пост по итогам партийного собрания, гласивший: «Санкции Брюсселя подтолкнули Европу к энергетическому кризису».