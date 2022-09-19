Dagens Nyheter: на Западе число дружественных России стран может вырасти

Всё больше европейских стран негласно поддерживают Россию, пишет Dagens Nyheter. Несмотря на то что на Западе её называют «государством-изгоем», в Европе есть страны, которые можно охарактеризовать как «пророссийские». В основном это касается Венгрии, Сербии и отчасти Турции, однако в ближайшее время к ним могут присоединиться Италия, Греция и Кипр.
После начала спецоперации России на Украине Запад ввёл расширенный пакет антироссийских санкций. В ответ правительство России составило длинный список «недружественных стран». Хотя на бумаге Европа придерживается жёсткой линии по отношению к Кремлю, такие страны, как Венгрия и Сербия, можно охарактеризовать как дружественные России, заявил Якоб Хеденскуг, аналитик Центра восточноевропейских исследований Института внешней политики, сообщает Dagens Nyheter.
В последние годы во внешней политике страна — член НАТО и ЕС Венгрия всё больше и больше двигалась в собственном направлении. Премьер-министр Виктор Орбан неоднократно благосклонно отзывался о Владимире Путине и признавал сферу интересов России. Оба лидера идеологически близки в своей антилиберальной позиции, защищая консервативные ценности, такие как семья и церковь. «Венгрия изначально одобрила санкции Евросоюза, однако вскоре после этого согласилась платить за российский газ в рублях, от чего другие страны отказались. Венгрия также на протяжении нескольких лет подвергала резкой критике введение Украиной нового закона об украинском языке. На западе Украины проживает венгерское меньшинство, которое защищает Будапешт», — цитирует Хеденскуга шведская газета.
Страну — кандидата в ЕС Сербию также возглавляет консервативный лидер — президент Александр Вучич, который выражал сильное восхищение Владимиром Путиным. Сербия по традиции является пророссийской и рассматривается Кремлём как «православная братская страна». В мае Вучич объявил о заключении «чрезвычайно выгодной» газовой сделки с Россией. Более того, Сербия не стала поддерживать санкции Запада против Москвы, сообщает Dagens Nyheter.
У натовской страны и кандидата на вступление в Евросоюз Турции во главе с президентом Эрдоганом неоднозначные отношения с Кремлём. По мнению эксперта, он бы не назвал их дружественными, однако определённая мера понимания между лидерами есть: они уважают и понимают друг друга. Турция также балансирует между Россией и Украиной в вооружённом конфликте — осторожно осуждает действия России и не вводит никаких санкций. В то же время турки поставили украинцам беспилотники Bayraktar и наладили оборонно-промышленное сотрудничество с Украиной, отмечает издание.
Есть признаки того, что ещё три государства могут двигаться в более благоприятном для Президента России направлении. Лидер итальянской ультраправой партии «Братья Италии» Джорджия Мелони, положительно отзывавшаяся о Путине, имеет все шансы стать новым премьер-министром страны. Россия осуществила обширные инвестиции в банковскую сферу и частные предприятия Греции и Кипра. Однако, по мнению эксперта, даже наличие православных связей этих стран с Россией пока не привело к пророссийской внешней политике, сообщает Dagens Nyheter.
Вопрос заключается в том, к каким последствиям это может привести. По словам Хеденскуга, пророссийски настроенные государства рискуют расшатать консенсус вокруг европейских санкций и помешать проведению жёсткого политического курса в отношении России. «Согласованность по санкциям может оказаться под угрозой: могут возникнуть проблемы с доверием странам, входящим в ЕС и НАТО, в таких вопросах, как разведывательные действия и военное планирование, что может привести к серьёзным последствиям», — заключает Dagens Nyheter.
Стремительный рост цен на хлеб, который наблюдается во всех странах Европейского союза, может стать причиной народных волнений и настоящего хлебного бунта. Такое мнение выразил обозреватель Эммануэле Бонини для итальянской газеты La Stampa.
Подача электричества с Запорожской АЭС и Запорожской ТЭЦ в Херсонскую область приостановлена из-за обстрелов украинскими военными линий на станции, по которым запитывался Херсон. Об этом сообщила администрация региона со ссылкой на директора «Херсоноблэнерго».
В Министерстве обороны Армении прошла встреча по итогам работы передовой группы миссии ОДКБ в республике. Генерал-полковник Анатолий Сидоров проинформировал министра обороны Сурена Папикяна о предложениях по деэскалации ситуации на границе с Азербайджаном.
Посольство России в Канаде расценивает нападение на здание дипмиссии как попытку террористического акта. Ведомство передало полиции видеозапись с нападением человека, бросившего в посольство бутылку с зажигательной смесью.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что обсудил с коллегой из ЛНР Леонидом Пасечником обращения общественных палат двух республик по поводу голосования о вхождении в состав Российской Федерации. Стороны отметили необходимость синхронизации дальнейших действий.
Погранслужба Литвы 19 сентября не разрешила въезд на территорию страны 11 российским гражданам, которые предприняли попытку пересечь границу со стороны России и Белоруссии, сообщил начальник Службы охраны госграницы при МВД республики генерал Рустамас Любаевас.
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT прокомментировал обращение Общественной палаты ДНР к главе республики Денису Пушилину с инициативой провести голосование о вхождении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации.
Грузия и Украина необходимы Соединённым Штатам только в качестве инструментов для сдерживания России. Об этом говорится в совместном заявлении депутатов парламента Грузии Дмитрия Хундадзе, Михаила Кавелашвили, Созара Субари и Гурама Мачарашвили.
Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко рассказал, что бывшие волейболисты новосибирского «Локомотива» Александр Бутько и Павел Мороз сдали допинг-пробы, впоследствии оказавшиеся положительными, на «Финале шести» чемпионата России в 2014 году.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала информацию, что танцевальный дуэт Диана Дэвис — Глеб Смолкин стал представителем Ассоциации фигурного катания США (USFSA).
Жители Херсонской области желают как можно скорее провести голосование по вопросу статуса региона, чтобы получить гарантии становления частью России, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT высказалась об инициативе Общественной палаты ЛНР немедленно провести голосование о признании Луганской Народной Республики субъектом Российской Федерации.