Dagens Nyheter: на Западе число дружественных России стран может вырасти

После начала спецоперации России на Украине Запад ввёл расширенный пакет антироссийских санкций. В ответ правительство России составило длинный список «недружественных стран». Хотя на бумаге Европа придерживается жёсткой линии по отношению к Кремлю, такие страны, как Венгрия и Сербия, можно охарактеризовать как дружественные России, заявил Якоб Хеденскуг, аналитик Центра восточноевропейских исследований Института внешней политики, сообщает Dagens Nyheter.

В последние годы во внешней политике страна — член НАТО и ЕС Венгрия всё больше и больше двигалась в собственном направлении. Премьер-министр Виктор Орбан неоднократно благосклонно отзывался о Владимире Путине и признавал сферу интересов России. Оба лидера идеологически близки в своей антилиберальной позиции, защищая консервативные ценности, такие как семья и церковь. «Венгрия изначально одобрила санкции Евросоюза, однако вскоре после этого согласилась платить за российский газ в рублях, от чего другие страны отказались. Венгрия также на протяжении нескольких лет подвергала резкой критике введение Украиной нового закона об украинском языке. На западе Украины проживает венгерское меньшинство, которое защищает Будапешт», — цитирует Хеденскуга шведская газета.

Страну — кандидата в ЕС Сербию также возглавляет консервативный лидер — президент Александр Вучич, который выражал сильное восхищение Владимиром Путиным. Сербия по традиции является пророссийской и рассматривается Кремлём как «православная братская страна». В мае Вучич объявил о заключении «чрезвычайно выгодной» газовой сделки с Россией. Более того, Сербия не стала поддерживать санкции Запада против Москвы, сообщает Dagens Nyheter.

У натовской страны и кандидата на вступление в Евросоюз Турции во главе с президентом Эрдоганом неоднозначные отношения с Кремлём. По мнению эксперта, он бы не назвал их дружественными, однако определённая мера понимания между лидерами есть: они уважают и понимают друг друга. Турция также балансирует между Россией и Украиной в вооружённом конфликте — осторожно осуждает действия России и не вводит никаких санкций. В то же время турки поставили украинцам беспилотники Bayraktar и наладили оборонно-промышленное сотрудничество с Украиной, отмечает издание.

Есть признаки того, что ещё три государства могут двигаться в более благоприятном для Президента России направлении. Лидер итальянской ультраправой партии «Братья Италии» Джорджия Мелони, положительно отзывавшаяся о Путине, имеет все шансы стать новым премьер-министром страны. Россия осуществила обширные инвестиции в банковскую сферу и частные предприятия Греции и Кипра. Однако, по мнению эксперта, даже наличие православных связей этих стран с Россией пока не привело к пророссийской внешней политике, сообщает Dagens Nyheter.

Вопрос заключается в том, к каким последствиям это может привести. По словам Хеденскуга, пророссийски настроенные государства рискуют расшатать консенсус вокруг европейских санкций и помешать проведению жёсткого политического курса в отношении России. «Согласованность по санкциям может оказаться под угрозой: могут возникнуть проблемы с доверием странам, входящим в ЕС и НАТО, в таких вопросах, как разведывательные действия и военное планирование, что может привести к серьёзным последствиям», — заключает Dagens Nyheter.