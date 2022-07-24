Орбан: стратегия Запада на Украине провалилась

По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Украина не сможет победить Россию даже при помощи Запада. Поэтому Евросоюзу, по его словам, нужно не поддерживать одну из сторон конфликта, а встать между ними, чтобы наладить переговоры, приводит его слова Bloomberg.

Запад должен прекратить поставки оружия Украине и вместо этого работать над урегулированием конфликта — об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Как пишет Bloomberg, эта позиция уже привела к конфликту между ним и Европейским союзом, США и даже его бывшими союзниками в Польше.

Орбан утверждает, что стратегия Запада на Украине провалилась. «ЕС нужно не занимать чью-то сторону в конфликте, а встать между двумя сторонами», — заявил Орбан. Он напрямую обвинил Запад в том, что из-за поставок дальнобойных ракет Россия изменила свои цели на Украине. Он отметил, что Западу нужно понимать позицию России, которая хочет заручиться гарантиями безопасности для своей территории.

По словам Орбана, Украина не может победить Россию, даже при помощи Запада. Он отметил, что санкции ЕС, США, Канады и остальных стран не ослабили Москву, а вызвали нестабильность в Европе. А весь остальной мир отказываться от России не собирается.

Орбан высказывается против антироссийских санкций, выступает за укрепление отношений с Россией, а также за запрет поставок оружия Украине через Венгрию. При этом его правительство ведёт переговоры с Европейской комиссией в отношении прав человека, из-за несоблюдения которых Венгрия может лишиться европейского финансирования.

Орбан также высказался относительно перспектив идеологической войны между «постзападными ценностями» и традиционалистскими обществами Центральной и Восточной Европы. По его словам, постзападные ценности никогда не станут общепринятыми, поэтому он выступает против того, чтобы становиться «нацией смешанной расы» и принимать позицию Запада в отношении вопроса пола и ЛГБТ, пишет Bloomberg.