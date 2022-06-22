«Деструктивный элемент» — немецкий политик назвал страну, с которой у Германии отношения ещё хуже, чем с Польшей

Берлин совершил много ошибок в отношениях с Москвой, поэтому польский скептицизм и разочарование немецкой политикой вполне понятны, признал немецкий политик из СДПГ Дитмар Ниетан. В беседе с Rzeczpospolita он пообещал, что возврата к прежним отношениям с Россией не будет, и, в свою очередь, указал на Венгрию как на деструктивную силу в Европе, которая всячески тормозит помощь Украине.

Представитель МИД Германии по связям с Польшей Дитмар Ниетан из СДПГ согласен с тем, что в новой геополитической ситуации польско-германские отношения по-прежнему не очень хорошие. «Однако она поднимает вопросы, требующие тесного сотрудничества между Польшей и Германией в области и безопасности, и зависимости от российских энергоносителей. Мы не обязаны разделять мнение по всем вопросам, и я не забываю о критических оценках в адрес Германии, однако я убеждён в том, что у нас куда больше общего, нежели разногласий», — рассказал он в интервью Rzeczpospolita.

В беседе политик признал, что разочарование многих поляков сдержанностью Германии в плане оказания военной помощи Украине можно понять. «Нас предупреждали о Путине. Поступали сигналы о том, что «Северный поток — 2» — это не обычный газопровод, а проект стратегического значения. Мы совершили в этом плане много ошибок, которые мы признаём. В настоящей ситуации правительство и канцлер Шольц действуют осторожно. Именно это и создаёт впечатление сдержанности. Однако на самом деле наши обязательства перед Украиной весьма широкие», — разъяснил Ниетан.

Немецкий политик указал на то, что в скором времени ​​тяжёлая военная техника и ракетные комплексы «Марс» будут ей доставлены. Также имеет место обучение украинских военных. В то же время он обозначил, что Германия не может просто-напросто взять и поставить Украине некоторые виды вооружений, потому что у неё самой наблюдается их нехватка. «Мы не можем подорвать нашу обороноспособность и нарушить наши обязательства перед НАТО. Одновременно я отдаю себе отчёт в том, что сложности, связанные с состоянием нашей армии, могут быть непонятны всем тем, кто реально оценивал угрозу, исходящую от России. Но такова правда», — добавил он.

Несмотря на недавние слова Ярослава Качиньского о том, что Германия — «это чрезвычайно деструктивный элемент» в Европе, сотрудничество с Польшей, по мнению Дитмара Ниетана, всё ещё возможно. «Если мы говорим о деструкции в Европе, то я советую присмотреться к действиям Виктора Орбана, к тому, каким образом он оценивает президента Зеленского и перспективу сближения Украины с ЕС», — отрезал политик.

Слова польского лидера он назвал преувеличенной критикой Германии и выставлением её опасным гегемоном в Европе, что в итоге служит политической борьбе с либеральными силами в самой Польше. «Это однозначно антинемецкие заявления, суть которых заключается не в самой Германии», — добавил он.

«Я встречаю много простых граждан в Польше и Германии, которые дают схожую с нашей оценку по многим вопросам. <...> Нет сомнения в том, что особо критическая позиция по отношению к Германии является своего рода торговой маркой Ярослава Качиньского и его партии», — оценил он. Более того, у немецкого политика складывается впечатление, что и другие польские политические группы во многих случаях тоже разочарованы позицией Германии, но тем не менее их готовность искать пространство для сотрудничества заметна.

«Я понимаю польский скептицизм, который выражает разочарование политикой Германии, но о возвращении к сотрудничеству с Россией, которое было до войны, не может быть и речи. Крупнейшие политические группы Германии отвергают эту перспективу. Должна быть создана новая система сохранения мира в Европе, которая будет полностью учитывать интересы граничащих с Россией государств», — пояснил он.

На вопрос, есть ли в ЕС какая-либо другая страна, с которой у Германии более сложные отношения, нежели с Польшей, немец назвал Венгрию под предводительством Виктора Орбана. Он указал на попытки Будапешта заблокировать решения ЕС, касающиеся России. «Поэтому если господин Качиньский говорит о деструктивном элементе в Европе, ему следует скорее указать на премьер-министра Орбана, а не на канцлера Шольца», — сказал Ниетан. Он также упомянул о встречах премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого с Марин Ле Пен — «приверженицей Путина, которая преследует цель дестабилизации Европы в соответствии с пожеланиями Кремля». «Я сомневаюсь в том, что это правильная политика <...>. Другими словами, в Европе есть какие-то деструктивные силы, которые, однако, напрасно искать в немецком правительстве», — разъяснил он в интервью Rzeczpospolita.

Вопрос выплаты военных репараций Польше, впрочем, как и предоставление статуса национального меньшинства проживающей в Германии польской диаспоре представитель МИД называет закрытым. «Прежде всего, однако, я должен подчеркнуть, что нет даты, которая ознаменует завершение ответственности правительства и общества Германии за преступления нацистов. Федеральное правительство считает, что с чисто юридической точки зрения вопрос репараций закрыт. Однако это никоим образом не снимает с нас ответственности за сохранение памяти о преступлениях, совершённых Германией во время Второй мировой войны», — констатировал он.