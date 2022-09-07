HDN: Эрдоган пообещал продолжать сбалансированную политику в отношении России и Украины

23:34
Матыцин: делаем всё, чтобы Россия стала участником Олимпиады-2024
Министр спорта России Олег Матыцин высказался о возможном участии национальной сборной на Олимпиаде-2024 в Париже.
23:34
Диетолог Лазуренко заявила, что сладости по вечерам мешают вырабатывать гормоны для качественного сна
Диетолог, врач-терапевт, специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко рассказала о вреде употребления сладостей в вечернее время.
23:30
Диетолог Королёва посоветовала людям с атеросклерозом добавить в рацион больше овощей
Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва посоветовала людям с атеросклерозом добавить в рацион достаточное количество полноценного белка и больше овощей.
23:24
Игонин: «Зенит» выбирает себе игроков под Лигу чемпионов
Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался о трансферной политике клуба.
23:21
В ООН анонсировали визит экспертов по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке в Донбассе
В ближайшие дни в Донбасс отправится группа ООН по расследованию фактов обстрела СИЗО в Еленовке, заявила заместитель Генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.
23:07
Рогов сообщил о взрыве штаба движения «Мы вместе с Россией» в Мелитополе
ВСУ взорвали штаб общественного движения «Мы вместе с Россией» в Мелитополе, данные о пострадавших уточняются, заявил председатель движения, глава отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.
23:03
Чендлер подписал новый контракт с UFC
Боец смешанных единоборств Майкл Чендлер подписал новый контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) на несколько поединков.
23:00
Хирург Хациев заявил о влиянии хронической усталости на повышение аппетита
Бариатрический хирург, президент Общества бариатрических хирургов Бекхан Хациев заявил о влиянии хронической усталости на повышение аппетита.
22:55
Новичок «Динамо» Даса: мой друг Натхо рассказал много хорошего о командах, лиге и городе
Защитник «Динамо» Эли Даса поделился эмоциями от подписания контракта с московским клубом.
22:52
Двое мирных жителей подорвались на мине под Первомайском
В посёлке Светличное под Первомайском в Луганской Народной Республике двое мирных жителей подорвались на мине, от полученных ранений они погибли на месте, заявил мэр города Сергей Колягин.
22:43
В ЦПВС заявили, что израильские F-16 нанесли удар по аэродрому в сирийском Алеппо
Четыре F-16 ВВС Израиля нанесли 6 сентября удар по аэродрому Найраб в сирийском Алеппо. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров.
22:41
Дончич установил рекорд XXI века в матче Евробаскета-2022 по количеству очков
Словенский баскетболист Лука Дончич установил новый рекорд XXI века по количеству очков в матче чемпионата Европы — 2022.
22:36
Психолог Гамаюн посоветовала прибегнуть к цветотерапии для избавления от осенней хандры
Психолог Элена Гамаюн дала советы по борьбе с осенней хандрой.
22:31
Фигуристка Мишина о новых постановках: в этом году мы поменяли обе программы
Российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, рассказала о работе над новыми программами.
22:29
В Запорожской области сообщили о работе ПВО в Мелитополе
В Мелитополе, предварительно, работает система ПВО, зафиксировано пять взрывов. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.
22:16
Хет-трик Хайруллина помог СКА обыграть «Авангард» в матче КХЛ
СКА одержал победу над «Авангардом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:14
В Латвии заявили, что запрет на въезд россиян в страны Балтии вступит в силу через 10 дней
Запрет на въезд россиян с шенгенскими визами в страны Балтии вступит в силу в ближайшие десять дней, заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.
22:10
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $88 за баррель впервые с 1 февраля
Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $88 за баррель впервые с 1 февраля.
22:09
Фигуристы Мишина и Галлямов — об отсутствии международных
Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов высказались об отсутствии международных стартов.
22:02
AFP: прокуратура Парижа предъявила обвинения фигурантам дела о покушении на Макрона
Контртеррористическое отделение парижской прокуратуры предъявило обвинения 12 гражданам по делу о покушении на президента Франции Эммануэля Макрона в 2018 году, сообщает AFP.
21:52
Прилепин открыл в Саратове штаб партии «Справедливая Россия — За правду»
Писатель, сопредседатель «Справедливой России — За правду» Захар Прилепин открыл в Саратове штаб партии.
21:51
В СМИ заявили, что Роналду мог быть одной из причин увольнения Тухеля из «Челси»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может быть одной из причин увольнения Томаса Тухеля с поста главного тренера «Челси».
21:48
Компания Apple представила новые модели умных часов
Корпорация Apple презентовала новый модельный ряд умных часов — в их число вошли Apple Watch Series 8, Apple Watch SE и Apple Watch Ultra.
21:36
США заключили контракты на миллиарды долларов для восполнения запасов вооружений
Для восполнения запасов вооружений после поставок помощи на Украину США заключили с мая контракты на миллиарды долларов с компаниями ВПК, заявил замглавы Пентагона по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант.
21:35
«Аякс» разгромил «Рейнджерс» в матче первого тура ЛЧ
«Аякс» обыграл «Рейнджерс» с разгромным счётом в матче первого тура Лиги чемпионов УЕФА
21:30
Бувач: у Дасы выдающийся футбольный интеллект
Заместитель генерального директора по спорту московского «Динамо» Желько Бувач оценил трансфер защитника и капитана сборной Израиля Эли Дасы в клуб.
21:30
В Томской области выявили 399 случаев коронавируса за сутки
В Томской области выявили 399 случаев коронавирусной инфекции за последние сутки. Выписаны 503 жителя.
21:26
В Оренбургской области зафиксировали 333 случая COVID-19 за сутки
В Оренбургской области зафиксировали 333 случая COVID-19 за последние сутки.
21:22
В Польше планируют направить ФРГ ноту о репарациях
Варшава планирует в 2022 году направить ФРГ ноту о репарациях за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны, заявил замглавы польского МИД Шимон Шинковский вель Сенк в эфире «Польского радио».
21:22
В Пермском крае подтвердили 1100 случаев COVID-19 за сутки
В Пермском крае подтвердили 1100 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 108 человек.
21:15
В Кировской области за госпитализировали 95 заболевших COVID-19 за сутки
В Кировской области за сутки госпитализировали 95 заболевших коронавирусом.
21:15
TAC: расширение НАТО на восток привело к эскалации ситуации на Украине
Расширение НАТО на восток привело к эскалации ситуации на Украине. Об этом заявил главный редактор The American Conservative (TAC) Патрик Бьюкенен.
21:11
Савосин: в новом сезоне планирую выступать не на этапах Кубка России, а на Гран-при страны
Российский фигурист Роман Савосин отреагировал на информацию о возможной смене спортивного гражданства на казахстанское.
21:05
Йоканович: с помощью Дасы «Динамо» полностью укомплектует позицию правого защитника
Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о трансфере защитника и капитана сборной Израиля Эли Дасы в московский клуб.
21:04
В Татарстане зарегистрировали 574 случая COVID-19 за сутки
В Татарстане зарегистрировали 574 случая COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 93 человека.
20:58
Бывший французский солдат Боке обвинил власти Парижа в причастности к геноциду в Донбассе
Бывший французский военный Адриан Боке заявил, что власти Франции причастны к химатаке на Донецк и участию в геноциде населения в Донбассе.
20:55
В Удмуртии выявили 874 случая COVID-19 за сутки
В Удмуртии выявили 874 случая COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 25 жителей, выздоровели 980.
20:55
Радимов высказался о предложении Карпина сместить уход на зимнюю паузу на конец ноября
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о предложении главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина сместить уход клубов на зимнюю паузу на конец ноября.
20:50
Ковтун — о вызванных футболистах: Карпин хочет проверить в деле большое количество игроков
Трёхкратный чемпион в составе московского «Спартака» Юрий Ковтун оценил расширенный список игроков, которых Валерий Карпин вызвал в сборную России на осенние товарищеские матчи.
20:48
Крестинин считает безобразием отстранение сборной России по футболу от международных матчей
Главный тренер сборной Киргизии по футболу Александр Крестинин раскритиковал отстранение российской команды от международных матчей.
20:47
Чижов назвал присутствие российских сил на ЗАЭС лучшей гарантией безопасности объекта
Постпред России в ЕС Владимир Чижов в эфире CNN назвал присутствие российских военных на территории Запорожской АЭС лучшей гарантией её безопасности.
20:44
СЭ: Клеймёнов войдёт в новый совет директоров «Спартака», Андрей Федун нет
Кирилл Клеймёнов с большой долей вероятности сохранит место в совете директоров «Спартака» после утверждения нового состава управляющего органа.
20:43
Тренер сборной Киргизии: российская команда высокого уровня, это будет проверка для нас
Главный тренер сборной Киргизии по футболу Александр Крестинин назвал предстоящую встречу с командой России хорошей проверкой для своих игроков.
20:39
Врио мэра Лисичанска заявил, что разминирование города планируют закончить в сентябре
Разминирование Лисичанска планируют завершить до конца сентября. Об этом заявил исполняющий обязанности мэра города Андрей Скорый.
20:39
«Динамо» объявило о подписании капитана сборной Израиля Дасы
Защитник и капитан сборной Израиля Эли Даса продолжит карьеру в «Динамо».
20:35
Ковтун: двусторонку сборной России точно следует проводить только в самых безвыходных ситуациях
Трёхкратный чемпион в составе московского «Спартака» Юрий Ковтун считает, что сборной России по футболу двусторонний матч следует проводить в безвыходных ситуациях.
20:30
Радимов: Карпин прав, что вызывает молодых футболистов на перспективу
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил расширенный список игроков, которых на осенние товарищеские матчи вызвал в сборную России Валерий Карпин.
20:28
Николсон обратился к россиянам перед поединком с Вагабовым
Американский боец Алекс Николсон обратился к россиянам перед поединком с чемпионом AMC Fight Nights в полутяжёлом весе Вагабом Вагабовым.
20:26
Зеленский назначил новых руководителей в двух областных управлениях СБУ
Президент Украины подписал указы о назначении новых руководителей областных управлений СБУ в Черниговской и Херсонской областях.
20:20
Радимов: лучше противостоять Аргентине, чем Киргизии, но соперников выбирать не приходится
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал решение сборной России по футболу провести товарищеские матчи.