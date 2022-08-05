ZDF: «нам нужно больше Чаков Норрисов» — Виктор Орбан сорвал аплодисменты на конференции в США

Выступая на Конференции консервативных политических действий, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости победить прогрессивный либерализм, сообщает ZDF. По словам Орбана, прогрессивные либералы сейчас являются тем же, чем коммунисты в прошлом.

Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал к борьбе против либерализма, пишет ZDF. Выступая в США на Конференции консервативных политических действий, Орбан заявил: «Если кто-то сомневается, являются ли прогрессивные либералы и коммунисты одним и тем же… спросите Венгрию. Это одно и то же, поэтому мы снова должны их победить». Премьер также призвал к «тотальной обороне».

Особенно громкие аплодисменты Орбан сорвал, говоря о традиционной семье. «Нам нужно больше рейнджеров, меньше дрэг-квин* и больше Чаков Норрисов», — приводит издание слова венгерского лидера. Орбан также заявил, что его страна осаждена «прогрессивными либералами». Кроме того, политик подверг критике Демократическую партию США, заявив, что она старается сделать всё, для того чтобы очернить консерваторов.

Как отмечает ZDF, Орбану были адресованы самые громкие аплодисменты среди всех выступающих. Сам венгерский премьер позиционировал себя в качестве лидера, у которого могут учиться правые из США. Издание напоминает, что в мае Венгрия сама принимала Конференцию консервативных политических действий.

*Дрэг-квин — выражение, обозначающее мужчин-актёров, использующих женские образы (прим. ИноТВ)