N-TV: Орбан сравнил европейские требования по экономии газа с холокостом

Евросоюз хочет, чтобы каждая из входящих в него стран сократила потребление газа на 15%. Выступая перед своими сторонниками, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не видит возможности это сделать, — однако у Германии, очевидно, есть для этого своё «ноу-хау» из прежних времён. Это высказывание Орбана сразу подверглось критике как возмутительное сравнение с холокостом, сообщает немецкий телеканал N-TV.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спровоцировал волну возмущения, сравнив нынешнюю газовую политику Европы с холокостом, сообщает немецкий телеканал N-TV.

Объединение еврейских общин Венгрии выразило «серьёзную озабоченность» после выступления Орбана, в котором он использовал «расистские выражения». Федерация еврейских общин не смогла ничего сделать с заявлениями Орбана о предполагаемом «расовом смешении», заявили в организации. «В силу нашего исторического опыта и семейных историй, которые живут с нами, важно выступать против вводящих в заблуждение заявлений, сделанных в общественной жизни», — подчеркнули в объединении еврейских общин. Поэтому глава организации Андрас Хейслер попросил о встрече с Орбаном.

Выступая в субботу перед своими сторонниками в румынском курортном городе Байле-Туснад, Орбан заявил: «В конце концов, существует тот мир, в котором европейские народы смешиваются с приезжими извне Европы. Это мир смешанных рас». В противоположность этому, по его словам, существует Карпатский бассейн, где смешиваются европейские народы, такие как венгры, румыны, словаки и другие. «Мы готовы смешиваться друг с другом, но мы не хотим стать смешанной расой», — подчеркнул премьер-министр Венгрии.

Концепция, используемая, в частности, национал-социалистами, о том, что существуют различные человеческие расы, научно несостоятельна и является частью расистского мировоззрения. Эта идеология ошибочно приписывает определённые характеристики целым группам людей на основании внешних различий, таких как цвет кожи, поясняет N-TV.

Во время Второй мировой войны нацистский режим совместно с союзным венгерским государством депортировал около полумиллиона венгерских евреев в концентрационный лагерь Освенцим. Большинство из них погибли там в газовых камерах.

В связи с этим Орбан также навлёк на себя критику за другой отрывок своей речи. «Есть, например, последнее предложение Еврокомиссии, в котором говорится, что каждый должен в обязательном порядке сократить потребление газа на 15 процентов. Я не понимаю, как это можно обеспечить, хотя есть немецкое ноу-хау для этого, — с прежних времён, я имею в виду», — заявил венгерский премьер.

Как отмечает N-TV, либеральный евродепутат от Венгрии Каталин Чех опубликовала в Twitter английский перевод этой цитаты, добавив: «Да, это шутка о газе и нацистской Германии».