Посол Венгрии в ФРГ: никто не должен учить нас, как строить отношения с Россией

20:47
Агент Крыховяка сообщил, что футболист не собирается разрывать контракт с «Краснодаром»
Футбольный агент Давид Манасия отреагировал на новость, что его клиент, полузащитник Гжегож Крыховяк, ведёт переговоры о разрыве соглашения с «Краснодаром».
20:44
Медведев прокомментировал заявление о сигнале ЕС и НАТО о готовности забрать Калининград
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление бывшего главы МВД Латвии Мариса Гулбиса, который назвал ограничение транзита в Калининградскую область сигналом для России о том, что Европа и НАТО готовы «забрать» Калининград.
20:39
«Газпром» возобновил прокачку газа по «Турецкому потоку»
Российская компания «Газпром» сообщила о возобновлении прокачки газа по «Турецкому потоку» после завершения плановых профилактических работ.
20:37
Генпрокуратура Украины сообщила об аресте активов ряда российских компаний
Генеральная прокуратура Украины сообщила об аресте активов корпораций «Ростех», «Татнефть», «РусАл» и «Группа ГМС» на общую сумму более $152,2 млн.
20:36
Объём производства продукции АПК в Ставропольском крае вырос на 4,6%
Объём производства продукции сельского хозяйства в Ставропольском крае вырос на 4,6% за январь — апрель 2022 года, до 32,8 млрд рублей.
20:35
«РБ-Спорт»: «Краснодар» и Крыховяк ведут переговоры о расторжении контракта
Полузащитник Гжегож Крыховяк покинет «Краснодар».
20:32
Владеющая сетями отелей Crowne Plaza компания прекращает деятельность в России
Компания IHG, владеющая сетями отелей Holiday Inn и Crowne Plaza, заявила, что прекращает всю деятельность в России.
20:22
Зеленский: Украина готова ответить «ударом» на возможную угрозу со стороны Приднестровья
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности ответить «ударом» на гипотетическую угрозу со стороны Приднестровья.
20:22
В Севастополе рассказали о развитии волонтёрского движения
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о развитии волонтёрского движения.
20:21
В Руспродсоюзе рассказали о динамике цен на фрукты в Москве
Зампред правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов рассказал о динамике цен на фрукты в Москве.
20:21
Непомнящий сыграл вничью с Каруаной на шахматном турнире претендентов
Россиянин Ян Непомнящий и Фабиан Каруана из США не смогли выявить победителя в матче девятого тура шахматного турнира претендентов в Мадриде.
20:16
Захарова прокомментировала заявление Шольца о невозможности прежних отношений с Россией
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что возврат к прежним отношениям России и Германии невозможен.
20:11
В Подмосковье рассказали о развитии социального предпринимательства в регионе
В Московской области рассказали о развитии социального предпринимательства в регионе.
20:10
В Москве построят три вертолётных площадки для крупных медцентров
В ближайшие годы в Москве построят три вертолётных площадки для стационаров крупных медцентров.
20:10
Медведев: ответ России на ситуацию с Калининградом может «перекрыть кислород» Прибалтике
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ответные меры Москвы на ограничение транзита в Калининградскую область способны «перекрыть кислород» Прибалтике.
20:07
Шлеменко: Сидельников должен выиграть в бою с Мальдонадо
Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко сделал прогноз на главный бой турнира URAL FC между бойцом Кириллом Сидельниковым и бразильским тяжеловесом Фабио Мальдонадо.
20:07
Шольц заявил о невозможности возвращения к прежним отношениям с Россией
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, подводя итоги второго дня саммита G7, заявил, что в отношениях с Россией «нет пути назад».
20:01
Еврокомиссар Симсон: газовая система ЕС смогла абсорбировать сокращение поставок из России
Газовая система Евросоюза смогла абсорбировать сокращение поставок из России. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
19:54
Экс-глава МВД Латвии Гулбис высказался о ситуации с ограничением транзита в Калининград
Бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис в эфире TV24 назвал ограничение транзита в Калининградскую область сигналом для России о том, что Европа и НАТО готовы «забрать» Калининград.
19:52
Эксперт по рынку труда Колосова рассказала о перспективных специальностях
Научный руководитель кафедры экономики труда и персонала экономического факультета МГУ Риорита Колосова рассказала о перспективных специальностях.
19:52
Тихонов высказался об уходе Ларссона из «Спартака»
Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал разрыв контракта Джордана Ларссона с московским клубом.
19:50
Пасечник впервые посмертно присвоил звание Героя Луганской Народной Республики
Глава ЛНР Леонид Пасечник впервые присвоил звание Героя Луганской Народной Республики. Звание присвоено военнослужащему Народной милиции, погибшему при выполнении боевой задачи.
19:48
Генпрокуратура ДНР: на территории «Азовстали» обнаружены останки 172 украинских военных
На освобождённом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе обнаружены останки уже 172 украинских военных. Об этом сообщили в Генпрокуратуре ДНР.
19:48
Специалист по рынку труда Кумпель заявил о росте числа вакансий по подработке
Управляющий директор платформы «Авито Работа» Артём Кумпель заявил, что весной 2022 года число вакансий по подработке выросло в два раза.
19:47
Юрист Гусятников прокомментировал снижение порога на получение жилищных субсидий в регионах
Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников прокомментировал сообщение о том, что с июля регионы снижают порог на получение жилищных субсидий.
19:47
Специалист по рынку труда Кумпель прокомментировал ситуацию с вакансиями в России
Управляющий директор платформы «Авито Работа» Артём Кумпель заявил, что количество открытых вакансий в сервисе выросло на 6% по сравнению с апрелем.
19:42
Ротенберг считает, что Ничушкин по ходу сезона вышел на новый уровень в НХЛ
Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказал мнение, что нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин вышел на новый уровень игры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и получил доверие тренерского штаба.
19:39
Число погибших из-за утечки газа в Иордании возросло до 10
Число погибших из-за утечки газа в иорданском порту Акаба возросло до десяти, число пострадавших превысило 250.
19:32
«Спартак» объявил о расторжении контракта с Ларссоном
Нападающий Джордан Ларссон покинул «Спартак».
19:30
В Татарстане рассказали об увеличении числа студентов колледжей в регионе
За последние три года в Татарстане увеличилось количество студентов профессиональных образовательных организаций.
19:30
Власти Канады ввели запрет на импорт из России ряда товаров из золота
Канада по согласованию с Соединёнными Штатами, Великобританией и Японией вводит запрет на импорт из России ряда товаров из золота.
19:26
Юрист Красовская прокомментировала повышение выплат по социальным контрактам
Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская прокомментировала повышение выплат по социальным контрактам с 1 июля.
19:25
Врач Кржижановская рассказала, чего нельзя делать при зубной боли
Главный врач сети стоматологических центров кандидат медицинских наук Юлия Кржижановская рассказала, чего нельзя делать при зубной боли.
19:23
Источник: Ларссон расторг контракт со «Спартаком»
Нападающий Джордан Ларссон расторг контракт со «Спартаком».
19:22
Канада ввела санкции против шести физических и 46 юридических лиц из России
Офис премьер-министра Канады Джастина Трюдо заявил, что канадская сторона вводит запрет на экспорт в Россию ряда передовых технологий, включая квантовые компьютеры и промышленное оборудование. Также под новые канадские ограничения попали шесть физических и 46 юридических лиц из России.
19:15
В Подмосковье на «Поезде Памяти» приехали 200 школьников из России и Белоруссии
В Подмосковье на «Поезде Памяти», который предоставляет школьникам возможность посетить города воинской славы, приехали 200 школьников из России и Белоруссии. Отмечается, что они увидели знаковые места, связанные с историей Великой Отечественной войны.
19:11
Адвокат Митлина прокомментировала новый порядок регистрации недвижимости
Адвокат Адвокатской палаты Москвы Ева Митлина прокомментировала новый порядок регистрации недвижимости. Поправки в Гражданский кодекс вступят со второй половины 2022 года.
19:10
Более чем на 100 подмосковных пляжей завезли белый песок
На 104 пляжа Московской области завезли белый песок в рамках задачи, поставленной на майском совещании правительства области.
19:10
Скидки сотрудникам IKEA на распродаже товаров составили до 60%
Сотрудники торговой сети магазинов IKEA на распродаже товаров с 27 июня по 1 июля могут купить товары со скидкой до 60%.
19:09
Источник: «Реал» готов продать Асенсио за €35 млн
«Реал» готов продать полузащитника Марко Асенсио в летнее трансферное окно.
19:06
Пять человек погибли в результате утечки газа в иорданском порту
Утечка газа в иорданском порту Акаба привела к гибели пятерых человек, ещё порядка 230 пострадали.
19:01
Специалист по недвижимости Зайцев рассказал, когда оптимально покупать жильё
Руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев рассказал, когда оптимально покупать жильё.
19:01
Myśl Polska: польское правительство само спровоцировало энергетический кризис в стране
Польское правительство само спровоцировало проблемы в энергетическом секторе страны. Об этом заявил эксперт Пшемыслав Пяста в статье для издания Myśl Polska.
19:00
В Нижнем Тагиле кондуктора привлекли к ответственности после высадки подростка из трамвая
В Нижнем Тагиле кондуктора, которая в апреле высадила мальчика-подростка из трамвая из-за того, что ему не хватило двух рублей для оплаты проезда, привлекли к дисциплинарной ответственности.
18:58
Роспотребнадзор призвал не купаться в ряде районов Крыма
Роспотребнадзор призвал не купаться в ряде районов Крыма, так как качество воды там может не отвечать нормативным показателям из-за обильных осадков.
18:58
Журова: Fan ID разработан для безопасности и удобства
Депутат Госдумы Светлана Журова призвала футбольных фанатов не игнорировать оформление паспорта болельщика (Fan ID), так как это сделано для безопасности.
18:57
Байден объявил о повышении пошлин на ряд импортных товаров из России
Президент США Джо Байден объявил о повышении ввозных пошлин на ряд позиций импорта из России.
18:55
Терапевт Махова высказалась о свойствах фруктозы
Врач оздоровительного и спа-центра здоровья Verba Mayr Софья Махова высказалась о свойствах фруктозы.
18:54
В Калининградской области проходят учения морпехов Балтийского флота
На полигоне Хмелёвка в Калининградской области проходят учения российских морпехов Балтийского флота со стрельбами.
18:54
Эндокринолог Жито рассказал о пользе щавеля
Эндокринолог Алексей Жито рассказал о пользе щавеля.