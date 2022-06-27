Посол Венгрии в ФРГ: никто не должен учить нас, как строить отношения с Россией

Радикальные санкции против России неприемлемы для Венгрии ввиду её обширной зависимости от российских энергоресурсов, заявил венгерский посол в ФРГ Петер Дьеркош в своём интервью для Die Welt. По словам дипломата, Венгрия также не рассматривает Россию в качестве угрозы своей безопасности.

Венгрия уже не в первый раз «плывёт против течения» в ЕС и в итоге оказывается правой, рассказал венгерский посол в Германии Петер Дьеркош в своём интервью для Die Welt. В частности, речь шла о неприемлемости радикальных санкций против России: по словам Дьеркоша, Брюссель должен учитывать, что некоторые страны (включая Венгрию) слишком сильно зависят от российских энергоресурсов и не могут себе позволить от них отказаться. Дьеркош также отметил, что политика санкций должна быть продуманной: к примеру, сейчас доходы России от продажи ресурсов выше, чем до введения штрафных мер.

По словам дипломата, Венгрия не считает Россию угрозой для своей безопасности. Касательно украинского кризиса Дьеркош заявил, что его исход должен быть урегулирован за столом переговоров.

«Никто не должен учить нас, как строить отношения с Россией», — приводит Die Welt слова венгерского дипломата. При этом Дьеркош также выразил уверенность, что нынешние разногласия его страны с Польшей, возникшие из-за разных позиций в отношении России и украинского кризиса, в итоге останутся позади.