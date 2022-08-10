Обозреватель WT о нападках на Орбана: консервативному премьеру не могут простить отстаивание независимости и национальных интересов Венгрии

Премьер-министр Виктор Орбан и его страна оказались под прицелом нападок со стороны западных политиков и журналистов левого толка за отстаивание своих суверенитета и национальной идентичности, пишет обозреватель The Washington Times Кристофер Фаррелл. По мнению Фаррелла, несмотря на клевету против Орбана, венгерский премьер лишь утверждает, что каждая страна вольна принимать собственные решения: ценить свою самобытность, культуру, историю, язык и религию или нет.

Западным политикам левого толка не нравится, когда в сердце Центральной Европы процветает консервативное правительство, ещё и пользующееся популярностью, когда, будучи членом Европейского союза, эта страна сохраняет свой суверенитет и национальную идентичность. И, что ещё хуже, она придерживается христианских и семейных ценностей и уже оказала помощь более чем 700 тыс. украинских беженцев.

Как пишет обозреватель The Washington Times Кристофер Фаррелл, премьер-министр Виктор Орбан и его страна находится под прицелом нападок за то, что они «осмеливаются быть венграми». Возмущение западных чиновников усугубляется тем, что на прошлой неделе глава Венгрии выступал в качестве почётного гостя на Конференции консервативных политических действий в Далласе, где произнёс «бесстрашную, вдохновляющую речь перед переполненным залом, который отреагировал бурными аплодисментами».

В ходе выступления Орбан сказал американцам горькую правду, которую они не привыкли слышать. Премьер-министр назвал Венгрию «одинокой звездой Европы». «В настоящее время прогрессисты снова пытаются оторвать западную цивилизацию от христианских корней. Они переходят черту, заходить за которую нельзя. Если оторвать западную цивилизацию от иудео-христианского наследия, случаются ужаснейшие вещи. Подведем итоги: Мать — женщина, отец — мужчина, и оставьте наших детей в покое. Стоп! Конец дискуссии!» — отметил политик.

По мнению Фаррелла, в коридорах Брюсселя и на совещаниях журналистов левого толка была чётко сформулирована одна и та же цель: «Господина Орбана и его послание нужно остановить!»

Однако премьер-министр предсказывал их реакцию. «Я уже вижу завтрашние заголовки: «Ультраправый европейский расист и антисемит, троянский конь Путина, выступает с речью на конференции консерваторов», — заявил Орбан, и был прав. Как пишет обозреватель издания, чтобы заставить замолчать всех, кто заставляет левых нервничать, они используют «клевету», и это часто срабатывает.

Незадолго до выступления в Далласе Орбан выступил с ежегодным обращением к венгерскому меньшинству в Румынии. В этом выступлении он заявил, что левые в Западной Европе используют «идеологическую уловку: заявление о том, что Европа по самой своей природе населена людьми смешанной расы. Это историческая и семантическая уловка, потому что она намеренно путает две разные вещи. Существует мир, в котором европейские народы смешаны с теми, кто прибывает из-за пределов Европы. Теперь это смешанный мир. И есть наш мир, где люди внутри Европы смешиваются друг с другом, передвигаются, работают и переселяются. Так, например, в Карпатском бассейне мы не смешаны: мы просто смесь народов, живущих в нашей европейской родине, — отметил Орбан. — Вот почему мы всегда боролись: мы готовы смешиваться друг с другом, но мы не хотим становиться народами смешанной расы».

По словам Фаррелла, суть его заявления заключается в том, что «европейцы — из Европы, а турки и арабы — из своих родных мест» и они могут иметь свой дом, свою идентичность и передавать своё наследие из поколения в поколение. Орбан лишь утверждает, что каждая страна вольна принимать собственные решения, ценить свою самобытность, культуру, историю, язык и религию — или нет.

«Самоопределение — это свобода выбора без внешнего принуждения», — пишет журналист в своей статье для The Washington Times, отмечая, что Устав Организации Объединённых Наций гарантирует право на самоопределение в рамках международного права.

Фаррелл утверждает, что сейчас самое время подумать о том, как такая страна, как Венгрия, может сделать выбор в пользу своих собственных интересов — основанных на вере, семье, истории, культуре и традициях — без угрозы принуждения или запугивания или не подвергаясь обвинениям в расизме или фанатизме.