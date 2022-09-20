ORF: Нехаммер считает ошибкой думать о новых санкциях, пока не подействовали старые
Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в защиту санкций, введённых Западом и ЕС против России, но в то же время призвал «оценить их и посмотреть, насколько они точны», сообщает австрийский телеканал ORF.
«Санкции не должны ослаблять нас больше, чем тех, против кого они должны действовать», — сказал Нехаммер в беседе с журналистами австрийских СМИ в преддверии стартовавших сегодня общих обсуждений. Канцлер Австрии принимает участие в открытии общих дебатов вместе с президентом страны Александром Ван дер Белленом и министром иностранных дел Александром Шалленбергом.
В целом, канцлер Австрии придерживается мнения, что «санкции — это самая мирная форма протеста против войны и страданий и демонстрация того, что так больше продолжаться не может».
По словам Нехаммера, при вводе санкций в любом случае были приняты меры, чтобы не пострадали те страны, которые их накладывали. «Вот почему, например, в случае с Австрией не было газового эмбарго», — отметил он. Однако канцлер Австрии уже обнаруживает определённые признаки утомлённости среди западного, а значит, и австрийского населения.
«Прежде всего, вы можете видеть, что люди разочарованы, потому что санкции не дают того эффекта, на который мы надеялись, а именно, что война прекратится», — сказал Нехаммер. Он подчеркнул, что тут необходимо терпение: «Мы знаем, что санкции имеют серьёзные последствия для российской экономики».
Тем не менее Нехаммер также заявил, что, с его точки зрения, дальнейшее ужесточение антироссийских штрафных мер в данный момент нецелесообразно. «Мы приняли много санкций. Сейчас нам нужно увидеть эффект от этих санкций, и пока они не настолько эффективны, как мы ожидали, я считаю, что было бы ошибкой думать о новых санкциях», — сказал австрийский канцлер на полях заседания Генеральной ассамблеи ООН.
В то же время, по его словам, необходимо попытаться «навести мосты», чтобы «враждующие стороны снова могли разговаривать друг с другом». Целью должно быть «найти возможность для прекращения огня», однако для этого необходимо, чтобы и Украина, и Российская Федерация были готовы к диалогу. «На данный момент этого не предвидится, но нельзя сдаваться», — цитирует слова канцлера Карла Нехаммера австрийский телеканал ORF.
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