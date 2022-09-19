WION: космическое партнёрство США и России продолжается даже на фоне санкций

Дипломатические контакты между США и Россией в данное время находятся на самом низком уровне из-за разногласий в отношении конфликта на Украине, сообщает WION. Но, несмотря на ожесточённые споры на Земле, реализация партнёрских программ в космосе продолжается: в частности, на космодроме Байконур идёт подготовка к старту корабля «Союз МС-22», который вскоре должен доставить на орбиту американского астронавта вместе с российскими космонавтами.
Контакты между Соединёнными Штатами и Россией на Земле сейчас находятся на самом низком уровне из-за продолжающегося конфликта на Украине — но что касается их программы в космосе, похоже, что наземные баталии не оказывают на это никакого влияния. И давнее сотрудничество между США и Россией в управлении Международной космической станцией, по всей видимости, базируется на прочной основе.
На космодроме Байконур в Казахстане, который используется для запуска космических кораблей, ракета-носитель «Союз-МС22» была установлена на стартовом столе в преддверии предстоящего запуска, запланированного на 21 сентября, чтобы доставить на борт Международной космической станции новый экипаж. Он будет состоять из американского астронавта Фрэнка Рубио и двух российских космонавтов — Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина.
Это стало теперь возможным благодаря соглашению, которое подписали в июле NASA и Российское космическое агентство «Роскосмос». Оно позволяет российским космонавтам летать на космических кораблях американского производства в обмен на возможность для американских астронавтов летать на российских кораблях «Союз».
ФРЭНК РУБИО, астронавт NASA: Я думаю, что это крайне важная миссия. Наше партнёрство между NASA и «Роскосмосом» продолжается уже давно, и это всегда были по-настоящему хорошие и крепкие отношения. И я думаю, что запуск этого экипажа действительно олицетворяет постоянные усилия, которые прилагают потрясающие команды с обеих сторон и те замечательные люди, которые делают это возможным. Я думаю, что это обосенно важно в тот момент, когда мы можем столкнуться с напряжёнными отношениями в других сферах.
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