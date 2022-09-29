Обогатит Москву и навредит Западу — обозреватель Forbes объяснил, к чему приведёт ценовой потолок на российскую нефть

Ценовой потолок на российскую нефть не сулит ничего хорошего «Большой семёрке», пишет в статье для Forbes американский бизнесмен Дэн Эберхарт. По его словам, ограничение, которое наверняка будет проигнорировано Китаем и Индией, лишь усугубит ситуацию на мировом рынке энергоносителей.

Введение ценового потолка на российскую нефть, о котором в начале сентября договорились лидеры «Большой семёрки», может иметь два вероятных последствия. И ни одно из них не сулит ничего хорошего архитекторам этой инициативы, пишет в статье для Forbes глава американской нефтесервисной компании Canary Дэн Эберхарт.

По его словам, в теории ценовой потолок должен распространить действие санкций против России на третьи страны, тем самым ограничив непредвиденные доходы, которые Кремль получает от повышения цен на нефть. Но у подобной идеи есть недостатки.

Во-первых, крупные покупатели, включая Китай и Индию, скорее всего, проигнорируют ограничение или уклонятся от него. Во-вторых, ценовой потолок создаст значительные перебои в поставках российской нефти, что приведёт к стремительному росту мировых цен. В результате Москва сохранит высокие доходы от продажи чёрного золота, а мировая экономика «будет наказана», поясняет бизнесмен.

Как минимум, ограничение увеличивает давление на рынки, что в конечном итоге отразится на стоимости энергоносителей. Хотя нефть торгуется на 9-месячном минимуме на фоне опасений о глобальной рецессии, потребителям не стоит привыкать к текущему уровню цен, предупреждает Эберхарт.

«Большая семёрка» делает ставку на то, что Россия будет настолько отчаянно нуждаться в долларах, что согласится на продажу в рамках системы ценового потолка. И, по мнению Вашингтона, даже если страны-потребители не согласятся с ограничением, этот план даст им больше рычагов для торга с Москвой, что нанесёт удар по её нефтяным доходам.

«План выглядит хорошо в теории, но на практике он чреват риском. Всё потому, что политики не понимают работу и экономику энергетических рынков. Реальность такова, что ценовой потолок можно легко обойти. Спросите любого торговца нефтью», — подчёркивает автор статьи.

На его взгляд, ограничение нацелено на крупных покупателей российской нефти, таких как Китай, Индия и, в меньшей степени, Турция. Эти страны не поддержали предложение «Большой семёрки», и не стоит ожидать, что они сделают это в ближайшем будущем.

Разумеется, для них потеря доступа к западным сервисам — это проблема, но не непреодолимая проблема. Некоторые страны уже собираются обеспечить альтернативное страхование экспорта российского топлива, что позволит продолжать торговлю энергоносителями с Москвой.

К тому же третьи страны могут просто сделать вид, что они играют по правилам G7 и следуют ограничению, но при этом «скрытно» платить дополнительные деньги России за её топливо. Менее щепетильные покупатели могут даже использовать фальшивые документы, чтобы обойти ценовой потолок, рассуждает Эберхарт.

Вдобавок администрация Байдена уже заявила, что не планирует использовать «вторичные» санкции, чтобы обеспечить соблюдения ограничения при покупке российской нефти. Эти дополнительные ограничения могут лишить тех, кто их нарушает, доступа к финансовой системе США, поясняет автор статьи.

Но даже при введении подобных ограничений существуют обходные пути. Например, несмотря на санкционные режимы, Иран и Венесуэла продолжают находить покупателей для своей нефти, обращает внимание автор статьи.

Кроме того, по его мнению, существует риск, что Россия может сама пойти на радикальное сокращение добычи, что вызовет рост мировых цен. Эта стратегия позволит Москве сохранить стабильные нефтяные доходы и «причинит боль архитекторам ценового потолка».

Эберхарт также напоминает, что Россия остаëтся неотъемлемым участником группы ОПЕК+, представители которого «сыты по горло» вмешательством Запада в энергетические рынки. Сегодня Саудовская Аравия, которая возглавляет картель, больше тяготеет к Москве, чем к Вашингтону.

В пику США члены ОПЕК+ уже объявили о небольшом сокращении добычи в октябре. Организация, которая выигрывает от стратегии «меньший объём, более высокая цена», предупредила, что может на этом не остановиться.

Так, какие последствия стоит ждать от предлагаемого «Большой семёркой» ценового ограничения? Весьма вероятно, в его нынешнем виде оно создаст дополнительный риск с поставками на нефтяном рынке, полагает Эберхарт.

По его словам, на фоне европейского эмбарго и ценового потолка Москва может увеличить поставки в третьи страны. При этом она, вероятно, сократит добычу, чтобы сохранить высокие цены на нефть.

«Возможно, это лучший сценарий для G7. Худший — это полномасштабное возмездие со стороны России и использование экспорта нефти в качестве оружия, что может вызвать шок на рынке, подняв цены до 150 долларов за баррель», — отмечает эксперт. В итоге доходы Москвы увеличатся на целых 50%, а глобальная рецессия усугубится, добавляет он.

«Риск такой реакции рынка невозможно переоценить. Особенно с учётом того, что администрация Байдена, а также политики ЕС и Великобритании доказали свою некомпетентность в условиях текущего энергетического кризиса, и ценовой потолок может стать их добивающим ударом», — заключает Дэн Эберхарт.