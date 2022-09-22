France info: Марин Ле Пен оказалась права — ЕС импортирует российскую нефть из Индии и Саудовской Аравии

Утверждение лидера Национального объединения Марин Ле Пен о том, что Евросоюз и, в частности, Франция закупают в Саудовской Аравии и Индии российскую нефть, оказалось верным, выяснил телеканал France info. Эти страны действительно закупают сырьё из России по очень выгодным ценам, а затем очищают его и продают нефтепродукты за границу, однако речь идёт о крайне малых объёмах.

Покупает ли Евросоюз замаскированный российский бензин? По крайней мере, на этом настаивает множество политических деятелей, выступающих против антироссийских санкций.

МАРИН ЛЕ ПЕН, лидер Национального объединения, в эфире France Inter 20 сентября 2022 года: Например, Индия закупает российскую нефть и перепродаёт её нам. Так что, может, пора покончить с лицемерием? Саудовская Аравия массово закупает российскую нефть, чтобы пополнить свои запасы и чтобы в нужный момент, когда цены будут выгодными для них, продать их кому? Евросоюзу.

Правдивы ли такие обвинения?

Саудовская Аравия и Индия действительно увеличили импорт сырой российской нефти. Для Саудовской Аравии её объёмы остаются незначительными: она ежедневно закупает 50 тысяч баррелей у России, в то время как каждый день продаёт всем странам мира 10 миллионов баррелей.

Что касается Индии, здесь показатели более существенные. Здесь с начала украинского конфликта в десять раз увеличили импорт сырой нефти из России, и теперь её объёмы достигают примерно миллиона баррелей в день. Этот эксперт считает, что главным образом они необходимы для удовлетворения внутреннего спроса.

ОЛИВЬЕ АППЕР, член Национальной академии технологий, консультант энергетического центра Французского института международных отношений: Ясно, что это для внутреннего потребления. Индии это выгодно в силу того, что Россия вынуждена предоставлять скидку на свой продукт в размере от 20 до 30 процентов.

На практике в данный момент Россия поставляет нефть Индии по очень выгодной цене. Затем она очищается до различных нефтепродуктов, основная масса которых предназначена для внутреннего спроса. Однако Индия действительно экспортирует нефтепродукты за границу, в том числе в Евросоюз. Таким образом, невозможно отследить происхождение нефти.

ОЛИВЬЕ АППЕР: Нефтепродукты входят в международный стандарт использования, который одинаков для нефтепродуктов из России или другой страны.

В прошлом месяце Индия экспортировала нефтепродуктов на 4,9 миллиарда евро — немногим больше, чем в прошлом году. Это незначительная сумма, учитывая объёмы импорта в Европу и Францию: с января по май 2022 года на долю Индии приходилось только 3 процента всех импортируемых во Францию нефтепродуктов.

Таким образом, Марин Ле Пен права в том, что российскую нефть можно найти среди европейского импорта. Однако независимо от того, ввозят её из Индии или Саудовской Аравии, речь идёт о крайне малых объёмах.

Дата выхода в эфир 21 сентября 2022 года.