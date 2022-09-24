Das Erste: сначала бизнес, права человека потом — Шольц едет на Ближний Восток за новыми газовыми контрактами

Канцлер Германии Олаф Шольц отправляется в поездку по странам Персидского залива, в ходе которой посетит Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар, сообщает Das Erste. На Ближнем Востоке Шольц надеется заключить новые соглашения о поставках энергоресурсов — основной темой переговоров должна стать энергетическая безопасность и то, как арабские страны могут помочь Германии в преодолении кризиса. Как отмечает издание, всё это слабо вяжется с дискуссиями о правах человека.

В ходе сегодняшней встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом канцлеру Германии Олафу Шольцу придётся использовать весь арсенал своих дипломатических навыков. Дело в том, что наследный принц долгое время находился в международной изоляции. По информации американских спецслужб, Мухаммед бен Сальман предположительно являлся заказчиком убийства журналиста Джамаля Хашукджи в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года, пишет Das Erste.

«Убийство, безусловно, сыграет определённую роль в переговорах», — заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт в преддверии поездки. Какую именно, он, по его словам, пока не решается предположить.

Политическая изоляция бен Сальмана на международном уровне длилась недолго — Саудовская Аравия является важным поставщиком энергоресурсов и крупной экономической державой. В декабре там побывал президент Франции Эммануэль Макрон, затем занимавший в то время должность премьер-министра Великобритании Борис Джонсон, совсем недавно президент США Джо Байден, а теперь и канцлер Германии Шольц.

Гвидо Штайнберг, эксперт немецкого фонда «Наука и политика», уже долгое время утверждает, что западные бойкоты и санкции против страны всегда носят половинчатый характер. «Саудовская Аравия поняла, что Запад нуждается в королевстве и что такие казни не принесут никакого вреда в долгосрочной перспективе», — говорит Штайнберг.

Энергетический кризис, похоже, подталкивает политиков к прагматизму, отмечает издание. Итак, основной темой переговоров должна стать энергетическая безопасность и то, как арабские страны могут помочь Германии. Всё это слабо вяжется с дискуссиями о правах человека. Хотя министр экономики Германии Роберт Хабек продолжает утверждать, что заполненные газохранилища позволят немцам пережить эту зиму, давление настолько велико, что Германии приходится в кратчайшие сроки заключать множество энергетических контрактов.

Вот так канцлер разговаривает с Саудовской Аравией, «страной, которая ещё в июле покупала российскую нефть в больших объёмах», несмотря на собственную добычу. Российскую нефть можно было покупать по выгодным ценам, поэтому страна использовала импортируемую нефть для выработки электроэнергии, что открывало широкие возможности для продажи собственной, пишет издание.

В будущем Саудовская Аравия намерена добывать ещё больше нефти и газа и вкладывать значительные средства в водородные проекты. Цель страны — стать крупнейшим в мире производителем водорода. Этим хочет воспользоваться и правительство Германии. Недаром в феврале министерство экономики открыло в Саудовской Аравии «бюро водородной дипломатии».

«Так что во время первой остановки Шольцу придётся балансировать между дипломатичностью и деловой хваткой. Всё в духе сопровождающей его высококлассной бизнес-делегации, которая хочет вести дела во всех трёх странах. Канцлер при этом открывает ей двери», — пишет издание.

Затем через несколько часов Шольц прибудет с визитом в Объединённые Арабские Эмираты. Тема для переговоров уже задана: поставки сжиженного природного газа. Министр экономики Хабек, в свою очередь, ранее открыл туда двери для Шольца. Ему пришлось кланяться представителям правительства. «Энергетическое партнёрство — это политика, — заявил Хабек. — А если речь идёт о возобновляемых источниках энергии, то это скорее вклад в политику разрядки».

В преддверии поездки Шольца министр экономики Хабек заявил, что в ОАЭ канцлер обязательно подпишет несколько контрактов на поставку сжиженного газа. Так что ожидания высоки.

Вторым по величине экспортёром сжиженного газа в мире является Катар, третья остановка в путешествии Шольца. Берлин «хочет газа». «Мы хотим вступить в долгосрочное энергетическое партнёрство», — заявил министр экономики Хабек в Катаре в марте. Теперь Шольц хочет результатов — как и многочисленная бизнес-делегация.

Однако Катар стремится к подписанию долгосрочных контрактов на поставку, на 20 лет или даже больше. Берлин, в свою очередь, хочет, чтобы газ стал мостом к возобновляемым источникам энергии. До сих пор Берлин не получил из Катара ни литра. Но в целом в правительственных кругах говорят, что амбициозные проекты будут доведены до конца. Это означает, что канцлер, вероятно, не вернётся в Берлин без решения по повышению энергетической безопасности Германии, отмечает Das Erste.