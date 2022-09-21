На повестке дня в Германии сейчас доминируют темы роста цен на энергию, пугающей перспективы отключения электричества и угрозы экономического упадка, пишет в статье для Der Spiegel немецкий физик и комик Винс Эберт. По его словам, многие видят причину в военных действиях на Украине, однако это не так: Германия сама на протяжении многих лет загоняла себя в нынешнюю плачевную ситуацию из-за враждебности к новым технологиям, узколобой энергетической политики и идеи морального превосходства.

«Осень медленно наступает, температура падает, а вместе с ней падает и наша уверенность в том, что мы благополучно переживём зиму», — пишет в статье для Der Spiegel немецкий комик, ведущий и автор книг, дипломированный физик Винс Эберт. Ужасающие цены на электроэнергию, страх перед отключением электричества и угроза экономического упадка Германии сейчас доминируют в дебатах.

Многие видят причину в военных действиях на Украине, однако они не были спусковым крючком «плачевной ситуации», в которой оказались немцы, а скорее послужили катализатором, уверяет Эберт в своей статье. По его мнению, «Германия сама загоняла себя в эту ситуацию на протяжении многих лет за счёт гибельного сочетания враждебности к технологиям, туннельного видения в энергетической политике и моральной мании величия».

В статье для немецкого журнала немецкий физик и комик пишет о том, что Германия с 2011 года последовательно закрывает свои атомные электростанции и хочет как можно скорее начать обходиться без угля. «Мы мечтаем спасти планету с помощью электромобилей и тепловых насосов и полагаемся на возобновляемые источники энергии, как ни одна другая страна в мире. Мы восторженно рассказываем о поворотах в энергетике и мобильности, о «зелёных сделках» и «великих преобразованиях» — и в то же время нам трудно построить простой аэропорт или ввести систему дорожного сбора», — пишет Эберт.

Он подчёркивает, что в своём стремлении спасти мир немцы «заменили фундаментальные экономические и физические принципы на принятие желаемого за действительное и интуицию». Помимо выступлений на сцене, Винс Эберт часто выступает с докладами в различных компаниях и регулярно общается с промышленными руководителями и инженерами. Он отмечает, что в «машинном отделении» страны ещё задолго до украинского кризиса отсутствовало понимание в отношении «нереалистичных и непродуманных идей по превращению этой страны в образцовое экологическое государство».

В целом, Эберт считает немцев нацией гениальных инженеров и учёных. Множество инноваций, сделанных в Германии, за последние сто лет изменили мир к лучшему. «Однако из-за рассеянного страха перед новым почти всё в этой стране, что не связано напрямую с ветровой и солнечной энергией, органическим земледелием или электрической мобильностью, рассматривается скептически, регулируется или даже запрещается, — сокрушается автор статьи. — Идея о том, что революционные решения могут возникнуть именно в нежелательных областях, исключается с самого начала».

Например, в 2009 году было запрещено выращивание генетически модифицированной кукурузы, два года спустя пришёл конец техническому картофелю. Многие немецкие политики гордятся тем, что ограничили исследования в области генетически модифицированных семян до такой степени, что пришлось закрыть множество исследовательских институтов. При этом более 100 нобелевских лауреатов в открытом письме несколько лет назад рассматривали методы генной инженерии как чрезвычайно важный вклад в выведение новых сортов сельскохозяйственных культур, способных лучше переносить жару, засуху и солёную воду. Климат меняется так быстро, что классические методы селекции уже не поспевают за ним, — поэтому необходима генная инженерия.

Точно так же любые потенциальные возможности для производства климатически нейтральной электроэнергии с помощью новых, усовершенствованных ядерных технологий пресекаются в зародыше, пишет Эберт.

Некоторое время назад учёные Берлинского института ядерной физики твёрдого тела разработали концепцию двухжидкостного реактора. Этот новый тип ядерного реактора мог бы использовать существующие ядерные отходы в качестве топлива и снизить радиацию после использования до такой степени, что необходимость в ядерном хранилище отпадёт. Коэффициент, характеризующий отношение полученной энергии и затрат на её производство, в том числе в виде исследований, строительства, демонтажа, топлива и обслуживания, составил бы фантастические 800 пунктов, тогда как для возобновляемых источников энергии он составляет всего четыре единицы, подчёркивает автор статьи. Но все эти аргументы не смогли поколебать опасения немцев по поводу ядерной энергии. Именно поэтому Dual Fluid Energy Inc. теперь является канадской компанией.

По оценкам экспертов, залежи сланцевого газа в Германии в 30 раз превышают её годовое потребление. Федеральный институт геонаук и природных ресурсов пришёл к выводу, что при гидроразрыве пласта используемые химические вещества больше не являются токсичными из-за сильного разбавления, а на международном уровне проводятся исследования по так называемому чистому гидроразрыву, который должен позволить в будущем полностью обходиться без выбросов вредных веществ.

«Однако и здесь наши политики лишь утомлённо качают головами и надеются на сделки по продаже природного газа с режимами», которые «законодательно ставят женщин на один уровень с домашними животными».

«Это абсурд, — негодует Винс Эберт. — С одной стороны, Германии нравится считать себя пионером и образцом для подражания, когда дело касается «зелёных» технологий, и в то же время многие вещи, которые могли бы улучшить мир с экологической точки зрения, регулируются до смерти. Вместо того чтобы рассматривать новые технологии как возможности, люди предпочитают проповедовать отказ от них и накладывать на себя мысленные запреты. Создаётся впечатление, что Германия настолько увлечена своими проблемами, что ей слишком жаль их решать».

Начало российской военной спецоперации на Украине должно было встряхнуть Германию и послужить призывом к большему прагматизму и отказу от излишней наивности. К сожалению, этого не произошло, констатирует немецкий физик, комик и телеведущий. В любой спорной ситуации политики заявляют: «Мы заранее знаем, какая технология лучше. И это единственный вариант, который мы рассматриваем». Но именно так Германия сама лишает себя возможностей, подчёркивает Винс Эберт.

«Дальше так продолжаться не может», — подводит он черту в своей статье для Der Spiegel. Эберт считает, что Германии необходимо больше конкуренции, больше свободы мысли и значительно меньше политического регулирования: «Если мы будем пропагандировать только уныние, избегание риска и отказ от него, а не оптимизм, открытость технологиям и энтузиазм в отношении прогресса, следующая социальная и промышленная революция просто пройдёт мимо нас».