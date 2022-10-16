Миллер: введение потолка цен на газ влечёт за собой прекращение поставок
- РИА Новости
«Вы знаете, на самом деле мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение — это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечёт за собой прекращение поставок», — заявил он.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о готовности Москвы обеспечивать Европу энергоресурсами в осенний и зимний периоды.
При этом он заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.