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Миллер: введение потолка цен на газ влечёт за собой прекращение поставок

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Введение потолка цен на газ — это нарушение условий контрактов, которое влечёт за собой прекращение поставок, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».
Миллер: введение потолка цен на газ влечёт за собой прекращение поставок
  • РИА Новости

«Вы знаете, на самом деле мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение — это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечёт за собой прекращение поставок», — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о готовности Москвы обеспечивать Европу энергоресурсами в осенний и зимний периоды.

При этом он заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.

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