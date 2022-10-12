Путин заявил о готовности поставлять газ в Европу осенью и зимой

Президент России Владимир Путин сообщил о готовности Москвы обеспечивать Европу энергоресурсами в осенний и зимний периоды по уцелевшей нитке газопровода «Северный поток».

Как сообщает РИА Новости, её мощность составляет 27,5 млрд кубометров в год — почти 8% от всего импорта в Европу.

«Россия к началу этих поставок готова. Мяч, как говорится, на стороне Евросоюза. Хотят — пусть просто откроют кран, и всё. Мы никого ни в чём не ограничиваем, в том числе готовы поставлять в осенне-зимний период дополнительные объёмы», — сказал Путин.

Российский президент также предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, переместив утраченный из-за ЧП на «Северных потоках» объём газа в регион Чёрного моря.

При этом он заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.