Путин заявил о готовности поставлять газ в Европу осенью и зимой
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, её мощность составляет 27,5 млрд кубометров в год — почти 8% от всего импорта в Европу.
«Россия к началу этих поставок готова. Мяч, как говорится, на стороне Евросоюза. Хотят — пусть просто откроют кран, и всё. Мы никого ни в чём не ограничиваем, в том числе готовы поставлять в осенне-зимний период дополнительные объёмы», — сказал Путин.
Российский президент также предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, переместив утраченный из-за ЧП на «Северных потоках» объём газа в регион Чёрного моря.
При этом он заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.