Путин предложил создать в Турции крупный газовый хаб для Европы

Российский президент Владимир Путин предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, переместив утраченный из-за ЧП на «Северных потоках» объём газа в регион Чёрного моря.

Об этом глава государства сказал в ходе форума «Российской энергетической недели».

Он отметил, что утраченный объём газа, который направлялся в рамках транзита по дну Балтийского моря, российская сторона могла бы переместить в регион Чёрного моря.

Путин добавил, что таким образом можно было бы сделать основными маршруты поставки российского газа в Европу через Турцию.

Российский президент отметил, что можно было бы создать в Турции крупнейший газовый хаб для Европы при условии заинтересованности в этом партнёров России.

Также Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.