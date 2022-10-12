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Путин предложил создать в Турции крупный газовый хаб для Европы

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Российский президент Владимир Путин предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, переместив утраченный из-за ЧП на «Северных потоках» объём газа в регион Чёрного моря.
Путин предложил создать в Турции крупный газовый хаб для Европы
  • РИА Новости

Об этом глава государства сказал в ходе форума «Российской энергетической недели».

Он отметил, что утраченный объём газа, который направлялся в рамках транзита по дну Балтийского моря, российская сторона могла бы переместить в регион Чёрного моря.

Путин добавил, что таким образом можно было бы сделать основными маршруты поставки российского газа в Европу через Турцию.

Российский президент отметил, что можно было бы создать в Турции крупнейший газовый хаб для Европы при условии заинтересованности в этом партнёров России.

Также Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.

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