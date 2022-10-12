Путин: Россия не будет действовать себе в ущерб в вопросе поставок энергоресурсов

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.

Об этом он сказал в ходе выступления на форуме «Российской энергетической недели».

«Хочу сказать, что мы не будем действовать себе в ущерб. Имейте в виду», — отметил Путин.

Российский президент объяснил, что если цена нефти из России или других стран будет ограничена и появятся какие-то искусственные ценовые потолки, то «это неизбежно ухудшит инвестиционный климат всей мировой энергетики».

«Затем спровоцирует усиление глобального дефицита энергетических ресурсов и дальнейший рост их стоимости», — сказал он.

По словам Путина, это в первую очередь ударит по беднейшим государствам.

6 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть.

В частности, рестрикции включают в себя потолок цен на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны и дальнейшие ограничения на морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны.