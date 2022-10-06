Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России
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Об этом говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.
В частности, новый пакет санкций включает в себя потолок цен на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны и дальнейшие ограничения на морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны.
Ранее сообщалось, что представители стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций, который включает введение потолка цен на нефть.
Депутат Госдумы Олег Морозов в беседе с RT прокомментировал возможность запрета Евросоюза на импорт стальной и бумажной продукции, техники, химикатов и пластика из России.