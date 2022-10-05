Депутат Морозов: санкции против России усугубят экономические трудности в Европе
- РИА Новости
«Надо быть готовым к тотальному запрету на любую ликвидную российскую продукцию», — считает парламентарий.
Он добавил, что сейчас необходимо перестраивать всю логистику поставок на другие рынки.
Морозов также сказал, что санкции будут «усугублять экономические трудности в Европе».
Ранее чешское представительство в ЕС сообщило, что Евросоюз в рамках новых санкций против России введёт запрет на импорт стальной и бумажной продукции, техники, химикатов и пластика.