военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Евросоюз введёт запрет на импорт стальной продукции, химикатов и пластика из России

Короткая ссылка
Евросоюз в рамках новых санкций против России введёт запрет на импорт стальной и бумажной продукции, техники, химикатов и пластика, сообщило чешское представительство в ЕС.
Евросоюз введёт запрет на импорт стальной продукции, химикатов и пластика из России
  • РИА Новости

«Расширен запрет на импорт товаров: стальной продукции, бумажной продукции, техники, химикатов, пластика, сигарет и другого», — говорится в сообщении.

Кроме того, санкции предусматривают запрет на предоставление IT, инжиниринговых и юридических услуг российским компаниям.

Пакет также содержит запрет морских перевозок российской нефти в третьи страны сверх ценового потолка на нефть, пишет РИА Новости.

При этом Венгрия добилась нераспространения потолка цен на нефть на трубопроводные поставки, заявил ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Венгерской стороне также удалось добиться исключения атомной энергетики из санкций. Таким образом, данные санкции не затрагивают строительство АЭС «Пакш».

Вместе с этим, как писала Financial Times со ссылкой на источники, Россия и Саудовская Аравия, а также другие производители на заседании ОПЕК+ 5 октября объявят о резком сокращении добычи нефти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить