Евросоюз введёт запрет на импорт стальной продукции, химикатов и пластика из России

Евросоюз в рамках новых санкций против России введёт запрет на импорт стальной и бумажной продукции, техники, химикатов и пластика, сообщило чешское представительство в ЕС.

«Расширен запрет на импорт товаров: стальной продукции, бумажной продукции, техники, химикатов, пластика, сигарет и другого», — говорится в сообщении.

Кроме того, санкции предусматривают запрет на предоставление IT, инжиниринговых и юридических услуг российским компаниям.

Пакет также содержит запрет морских перевозок российской нефти в третьи страны сверх ценового потолка на нефть, пишет РИА Новости.

При этом Венгрия добилась нераспространения потолка цен на нефть на трубопроводные поставки, заявил ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Венгерской стороне также удалось добиться исключения атомной энергетики из санкций. Таким образом, данные санкции не затрагивают строительство АЭС «Пакш».

Вместе с этим, как писала Financial Times со ссылкой на источники, Россия и Саудовская Аравия, а также другие производители на заседании ОПЕК+ 5 октября объявят о резком сокращении добычи нефти.