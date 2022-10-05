военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Глава МИД: Венгрия добилась нераспространения потолка цен на нефть на трубопроводы

Короткая ссылка
В результате переговоров Венгрия добилась нераспространения потолка цен на нефть на трубопроводные поставки, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Мы упорно вели переговоры и добились того, что ограничение цен на нефть не распространяется на трубопроводные поставки нефти, а в случае чрезвычайной ситуации оно также не распространяется на морской транспорт, заменяющий трубопроводы», — приводит РИА Новости слова Сийярто.

По его словам, венгерской стороне также удалось добиться исключения атомной энергетики из санкций.

Таким образом, данные санкции не затрагивают строительство АЭС «Пакш».

Ранее сообщалось, что представители стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций, который включает введение потолка цен на нефть.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить