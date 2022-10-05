Глава МИД: Венгрия добилась нераспространения потолка цен на нефть на трубопроводы

В результате переговоров Венгрия добилась нераспространения потолка цен на нефть на трубопроводные поставки, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Мы упорно вели переговоры и добились того, что ограничение цен на нефть не распространяется на трубопроводные поставки нефти, а в случае чрезвычайной ситуации оно также не распространяется на морской транспорт, заменяющий трубопроводы», — приводит РИА Новости слова Сийярто.

По его словам, венгерской стороне также удалось добиться исключения атомной энергетики из санкций.

Таким образом, данные санкции не затрагивают строительство АЭС «Пакш».

Ранее сообщалось, что представители стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций, который включает введение потолка цен на нефть.