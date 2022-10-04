Financial Times: ОПЕК+ планирует объявить о резком сокращении добычи нефти

Россия и Саудовская Аравия, а также другие производители на заседании ОПЕК+ 5 октября объявят о резком сокращении добычи нефти, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По словам источников, группа, возглавляемая Саудовской Аравией и Россией, обсудит сокращение добычи, которое может составить более 1 млн баррелей в сутки.

«Такой шаг грозит ростом цен на нефть, пока большая часть мира борется за снижение цен на энергоносители», — говорится в сообщении газеты.

По мнению издания, такое развитие событий грозит создать «разлом» в США, где президент Джо Байден в преддверии «решающих промежуточных выборов» старается снизить цены на топливо.

В сентябре российский президент Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Тогда они дали высокую оценку усилиям двух сторон в рамках ОПЕК+.