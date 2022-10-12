«Цель — подорвать энергетическую безопасность»: Путин назвал опаснейшим прецедентом атаку на «Северные потоки»

Диверсии в отношении «Северных потоков» стали опаснейшим прецедентом, демонстрирующим, что теперь под угрозой любой критически значимый объект инфраструктуры, заявил Владимир Путин. По его словам, за этим «актом международного терроризма» стоят те, кому выгодно разорвать связи России и ЕС в энергетической сфере. Российский лидер подчеркнул, что ремонт газопроводов будет иметь смысл при дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации, а также при обеспечении безопасности. При этом Россия может создать в Турции крупнейший газовый хаб для Европы.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» — опаснейший прецедент и акт международного терроризма. Об этом заявил Владимир Путин в своём выступлении на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».

«Нет сомнений, это акт международного терроризма, цель которого — подорвать энергетическую безопасность целого континента. Логика циничная — уничтожить, блокировать источники дешёвой энергии, лишить миллионы людей, промышленных потребителей газа, тепла, электроэнергии, других ресурсов и заставить покупать всё это по гораздо более высоким ценам», — заявил Путин.

По его словам, атака на «Северные потоки» стала опаснейшим прецедентом, который демонстрирует, что теперь под угрозой любой критически значимый объект инфраструктуры. Он подчеркнул, что за этой диверсией стоят те, кому выгодно разорвать связи Москвы и Европейского союза, а также технически способен на этот шаг и «уже прибегал к таким диверсиям, причём был пойман за руку, но остался безнаказанным».

«Ну а выгодоприобретатели, бенефициары и так понятны. Думаю, что здесь особенно не нужно вдаваться в детали, ведь повышается геополитическое значение остающихся газовых систем. Они проходят по территории Польши («Ямал — Европа»), по территории Украины, два потока, всё в своё время Россия построила за свои деньги. А также США, конечно, которые теперь могут поставлять энергоресурсы по высоким ценам. Как в приличных компаниях говорят, хайли лайкли, всё понятно, всё ясно, кто там за этим стоит и кто выгодоприобретатель», — констатировал глава государства.

Говоря о ремонте газопроводов, проходящих по дну Балтийского моря, он подчеркнул, что это «будет иметь смысл только в случае их дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации», а также при обеспечении безопасности маршрутов.

«Утраченный объём транзита по «Северным потокам», по дну Балтийского моря, мы могли бы переместить и в регион Чёрного моря и сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего топлива, нашего газа природного в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, если, конечно, в этом заинтересованы наши партнёры», — заявил Путин.

Путин на заседании международного форума «Российская энергетическая неделя»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер подтвердил, что альтернативы газопроводам, проходящим по дну Балтийского моря, можно создать на Чёрном море.

«Технически мы готовы построить газотранспортные мощности. То что касается хаба, без сомнения нужно рассматривать этот вопрос торговой площадки на границе Европейского союза и Турции», — сообщил Миллер.

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При этом он добавил, что пока нет ответа на вопрос, зачем восстанавливать нитки «Северного потока», если турбины для газопровода находятся в нерабочем состоянии. Он также допустил, что в результате взрывов была повреждена и вторая нитка «Северного потока — 2», но она и не имеет утечек газа.

По его мнению, Евросоюз и Германия должны дать «чёткий и политический ответ» о том, что они заинтересованы и хотят, чтобы нитки «Северных потоков» были восстановлены, а также «гарантии дальнейшей безопасной эксплуатации».

26 сентября сразу на нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2» произошли теракты на участках в районе датского острова Борнхольм. По данным «Газпрома», в момент ЧП в трёх нитках газопроводов было около 800 млн куб. м газа, что сопоставимо с потреблением Данией за три месяца.

В СВР заявляли, что косвенные данные указывают на причастность Запада к произошедшему. Так, вице-премьер Александр Новак напоминал о негативной позиции США, Украина и Польша к введению в строй «СП — 2». Официальные лица этих государств неоднократно заявляли, что данная «инфраструктура не будет работать», и обещали всё сделать для этого.