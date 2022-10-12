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Путин заявил о возможности ремонта «Северных потоков» в случае их эксплуатации

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Ремонт повреждённых ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» возможен лишь в случае обеспечения безопасности поставок, а также экономической целесообразности их эксплуатации. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Путин заявил о возможности ремонта «Северных потоков» в случае их эксплуатации
  • РИА Новости

«Отремонтировать газопроводы, проходящие по дну Балтийского моря, подорванные, конечно, возможно», — заявил он на форуме «Российская энергетическая неделя».

Путин назвал первостепенными условиями восстановления газопроводов экономическую обоснованность их эксплуатации, а также обеспечение безопасности маршрутов.

Также российский лидер, комментируя диверсии на «Северных потоках», заявил, что нет сомнений, что это акт международного терроризма.

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