Путин заявил о возможности ремонта «Северных потоков» в случае их эксплуатации
- РИА Новости
«Отремонтировать газопроводы, проходящие по дну Балтийского моря, подорванные, конечно, возможно», — заявил он на форуме «Российская энергетическая неделя».
Путин назвал первостепенными условиями восстановления газопроводов экономическую обоснованность их эксплуатации, а также обеспечение безопасности маршрутов.
Также российский лидер, комментируя диверсии на «Северных потоках», заявил, что нет сомнений, что это акт международного терроризма.