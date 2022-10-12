Путин заявил о возможности ремонта «Северных потоков» в случае их эксплуатации

Ремонт повреждённых ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» возможен лишь в случае обеспечения безопасности поставок, а также экономической целесообразности их эксплуатации. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

РИА Новости

«Отремонтировать газопроводы, проходящие по дну Балтийского моря, подорванные, конечно, возможно», — заявил он на форуме «Российская энергетическая неделя». Путин назвал первостепенными условиями восстановления газопроводов экономическую обоснованность их эксплуатации, а также обеспечение безопасности маршрутов. Также российский лидер, комментируя диверсии на «Северных потоках», заявил, что нет сомнений, что это акт международного терроризма.