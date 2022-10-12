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Путин назвал диверсии на нитках «Северных потоков» актом международного терроризма

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Российский президент Владимир Путин, комментируя диверсии на «Северных потоках», заявил, что нет сомнений, что это акт международного терроризма.

«Нет сомнения, это акт международного терроризма», — заявил Путин.

Он назвал целью данной атаки стремление подорвать энергетическую безопасность целого континента и блокировать источники дешёвой энергии. 

Ранее Путин заявил, что представителей России не допускают к расследованию взрывов на «Северных потоках».

Вице-премьер России Александр Новак отмечал, что заинтересованность в авариях на газопроводах «Северный поток» могла быть у Польши, США и Украины.

26 сентября произошли диверсии на двух российских экспортных газопроводах в Европу «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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