Путин назвал диверсии на нитках «Северных потоков» актом международного терроризма

Российский президент Владимир Путин, комментируя диверсии на «Северных потоках», заявил, что нет сомнений, что это акт международного терроризма.

«Нет сомнения, это акт международного терроризма», — заявил Путин.

Он назвал целью данной атаки стремление подорвать энергетическую безопасность целого континента и блокировать источники дешёвой энергии.

Ранее Путин заявил, что представителей России не допускают к расследованию взрывов на «Северных потоках».

Вице-премьер России Александр Новак отмечал, что заинтересованность в авариях на газопроводах «Северный поток» могла быть у Польши, США и Украины.

26 сентября произошли диверсии на двух российских экспортных газопроводах в Европу «Северный поток» и «Северный поток — 2».