Путин назвал диверсии на нитках «Северных потоков» актом международного терроризма
«Нет сомнения, это акт международного терроризма», — заявил Путин.
Он назвал целью данной атаки стремление подорвать энергетическую безопасность целого континента и блокировать источники дешёвой энергии.
Ранее Путин заявил, что представителей России не допускают к расследованию взрывов на «Северных потоках».
Вице-премьер России Александр Новак отмечал, что заинтересованность в авариях на газопроводах «Северный поток» могла быть у Польши, США и Украины.
26 сентября произошли диверсии на двух российских экспортных газопроводах в Европу «Северный поток» и «Северный поток — 2».