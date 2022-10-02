Новак перечислил заинтересованных в авариях на «Северных потоках»

Заинтересованность в авариях на газопроводах «Северный поток» могла быть у Польши, США и Украины, заявил вице-премьер России Александр Новак.

«Мы на сегодняшний день исходим из того, что нужно в первую очередь разобраться в том, кто это сделал, и мы уверены, что в этом заинтересованы определённые ранее высказывающие позиции страны», — приводит РИА Новости слова Новака в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он отметил, что Польша, США и Украина ранее обещали остановить работу данной инфраструктуры.

Вице-премьер добавил, что в этом необходимо «серьёзно разобраться».

Помощник Генерального секретаря ООН Навид Ханифа заявил, что организация пока не может проверить детали инцидентов на «Северных потоках».

Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что диверсии на нитках «Северного потока» организовали англосаксы.