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Небензя: нельзя расследовать аварии на «Северных потоках» без России

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Расследование диверсии на нитках системы «Северный поток» нельзя проводить без России, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

«Любое расследование, которое бы проводилось, не может по определению быть без участия России», — цитирует РИА Новости Небензю.

По его словам, данное расследование могли бы проводить Дания, Швеция, Россия и Германия.

Он высказался против проведения расследования под эгидой ООН.

Помощник Генерального секретаря ООН Навид Ханифа заявил, что организация пока не может проверить детали инцидентов на «Северных потоках».

Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что диверсии на нитках «Северного потока» организовали англосаксы.

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