Помощник Генсека: ООН пока не может проверить детали инцидентов на «Северных потоках»

Помощник Генерального секретаря ООН Навид Ханифа заявил, что организация пока не может проверить детали инцидентов на «Северных потоках»

Об этом он заявил на заседании Совбеза ООН.

«ООН не в состоянии проверить и подтвердить какие-либо детали по этому инциденту», — цитирует его ТАСС.

Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что диверсии на нитках «Северного потока» организовали англосаксы.

Президент добавил, что всем очевидно, кому это выгодно.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокацией и диверсией случившееся на «Северных потоках».