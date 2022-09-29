Захарова назвала провокацией и диверсией случившееся на «Северных потоках»
«Конечно, то, что сейчас действительно всколыхнуло, я без преувеличения скажу, весь мир, — это провокация и диверсия в отношении «Северного потока» и «Северного потока — 2», — сказала она в ходе брифинга.
Захарова отметила, что «в западных СМИ как по команде стали появляться так называемые мнения о том, что «сама Россия заинтересована в повреждении трубопровода, она поэтому это и сделала».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что инцидент с утечкой газа на «Северных потоках» мог быть терактом.