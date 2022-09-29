военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Захарова назвала провокацией и диверсией случившееся на «Северных потоках»

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инциденты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

«Конечно, то, что сейчас действительно всколыхнуло, я без преувеличения скажу, весь мир, — это провокация и диверсия в отношении «Северного потока» и «Северного потока — 2», — сказала она в ходе брифинга.

Захарова отметила, что «в западных СМИ как по команде стали появляться так называемые мнения о том, что «сама Россия заинтересована в повреждении трубопровода, она поэтому это и сделала».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что инцидент с утечкой газа на «Северных потоках» мог быть терактом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить