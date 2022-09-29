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Песков допустил, что инцидент на «Северных потоках» мог быть терактом

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что инцидент с утечкой газа на «Северных потоках» мог быть терактом.
Песков допустил, что инцидент на «Северных потоках» мог быть терактом
  • РИА Новости

«Беспрецедентный характер этого события (похоже, что это какой-то террористический акт, возможно, на государственном уровне), конечно, требует очень активного, энергичного сотрудничества», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что эта «крайне опасная ситуация» требует «срочного разбирательства».

Ранее в российском посольстве в США заявили, что Россия настаивает на объективном расследовании инцидента на «Северных потоках».

По словам главы МИД Швеции Анн Линде, инциденты с утечкой газа произошли в результате взрывов.

Местоположение физических повреждений обеих ниток «Северного потока» определено, они находятся в исключительной экономической зоне Дании и Швеции.

Сроки возобновления работы газопровода оценить невозможно.

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