Посольство: Россия настаивает на объективном расследовании инцидента на «Северных потоках»

Россия настаивает на полном и объективном изучении обстоятельств инцидента с утечкой газа на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщило российское посольство в США.

«Со своей стороны настаиваем на необходимости всестороннего и объективного изучения обстоятельств беспрецедентных атак на российские трубопроводы», — говорится в заявлении диппредставительства.

В посольстве также сообщили, что с целью всестороннего изучения обстоятельств ЧП российская сторона созывает внеочередное заседание СБ ООН.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее напомнил, что в феврале президент США Джо Байден обещал избавиться от «Северного потока — 2».

По словам главы МИД Швеции Анн Линде, инциденты с утечкой газа произошли в результате взрывов.

Местоположения физических повреждений обеих ниток «Северного потока» определены, они находятся в исключительной экономической зоне Дании и Швеции.