Посольство: Россия настаивает на объективном расследовании инцидента на «Северных потоках»
«Со своей стороны настаиваем на необходимости всестороннего и объективного изучения обстоятельств беспрецедентных атак на российские трубопроводы», — говорится в заявлении диппредставительства.
В посольстве также сообщили, что с целью всестороннего изучения обстоятельств ЧП российская сторона созывает внеочередное заседание СБ ООН.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее напомнил, что в феврале президент США Джо Байден обещал избавиться от «Северного потока — 2».
По словам главы МИД Швеции Анн Линде, инциденты с утечкой газа произошли в результате взрывов.
Местоположения физических повреждений обеих ниток «Северного потока» определены, они находятся в исключительной экономической зоне Дании и Швеции.