Песков прокомментировал реакцию на ситуацию с «Северными потоками»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с «Северными потоками».

«Вы помните заявления президента США, которые ещё были сделаны в начале февраля, который обещал тогда избавиться от «Северного потока — 2». Что имел в виду президент США, мы не знаем. Мы видим совершенно такую, знаете, граничащую с сумасшествием истеричную эйфорическую реакцию поляков, которые благодарят США за это», — сказал Песков.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на заявление польского депутата, экс-министра иностранных дел Польши Радека Сикорского, который поблагодарил США за аварию на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».