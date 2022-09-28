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Песков прокомментировал реакцию на ситуацию с «Северными потоками»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с «Северными потоками».
Песков прокомментировал реакцию на ситуацию с «Северными потоками»
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«Вы помните заявления президента США, которые ещё были сделаны в начале февраля, который обещал тогда избавиться от «Северного потока — 2». Что имел в виду президент США, мы не знаем. Мы видим совершенно такую, знаете, граничащую с сумасшествием истеричную эйфорическую реакцию поляков, которые благодарят США за это», — сказал Песков.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на заявление польского депутата, экс-министра иностранных дел Польши Радека Сикорского, который поблагодарил США за аварию на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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