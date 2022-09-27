Захарова обратила внимание на слова польского политика о ЧП на «Северных потоках»
- РИА Новости
- © Пресс-служба МИД РФ
«Это официальное заявление о теракте?» — написала Захарова.
Ранее Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».
Также оператор заявил о падении давления в обеих нитках «Северного потока».
Позднее в Швеции заявили, что в районе утечек газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» зафиксированы два подводных взрыва.