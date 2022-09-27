Захарова обратила внимание на слова польского политика о ЧП на «Северных потоках»

Представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на заявление польского депутата, экс-министра иностранных дел Польши Радека Сикорского, который поблагодарил США за аварию на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

РИА Новости

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