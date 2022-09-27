В Швеции сообщили о взрывах в районе утечек газа из «Северных потоков»

В районе утечек газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» зафиксированы два подводных взрыва. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на сейсмологов.

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© Stefan Sauer/dpa