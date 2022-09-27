В Швеции сообщили о взрывах в районе утечек газа из «Северных потоков»
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«Нет сомнений, что это были взрывы», — приводит РИА Новости слова представителя сейсмоцентра Бьёрна Лунда.
Ранее Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».
Также оператор заявил о падении давления в обеих нитках «Северного потока».
Источники немецкой газеты Тagesspiegel назвали целенаправленную диверсию предполагаемой причиной инцидента.