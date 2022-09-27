Власти Швеции проведут экстренное совещание на фоне утечек на «Северных потоках»

Правительство Швеции проведёт экстренное совещание на фоне утечек на газопроводах «Северный поток», заявила глава шведского МИД Анн Линде.

«Как только нам стало об этом известно, мы созвали экстренное совещание на уровне правительства с участием ключевых ведомств», — цитирует министра газета Aftonbladet.

Ранее Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».

Также оператор сообщил о падении давления в обеих нитках «Северного потока».

Источники немецкой газеты Тagesspiegel назвали целенаправленную диверсию предполагаемой причиной инцидента.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT прокомментировал сообщение компании Nord Stream AG о том, что разрушения, произошедшие на трёх нитках морских газопроводов системы «Северный поток», носят беспрецедентный характер.