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Власти Швеции проведут экстренное совещание на фоне утечек на «Северных потоках»

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Правительство Швеции проведёт экстренное совещание на фоне утечек на газопроводах «Северный поток», заявила глава шведского МИД Анн Линде.
Власти Швеции проведут экстренное совещание на фоне утечек на «Северных потоках»
  • globallookpress.com
  • © Jens Büttner/dpa

«Как только нам стало об этом известно, мы созвали экстренное совещание на уровне правительства с участием ключевых ведомств», — цитирует министра газета Aftonbladet.

Ранее Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».

Также оператор сообщил о падении давления в обеих нитках «Северного потока».

Источники немецкой газеты Тagesspiegel назвали целенаправленную диверсию предполагаемой причиной инцидента.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT прокомментировал сообщение компании Nord Stream AG о том, что разрушения, произошедшие на трёх нитках морских газопроводов системы «Северный поток», носят беспрецедентный характер.

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