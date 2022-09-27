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Аналитик Митрахович назвал последствия разрушений на нитках «Северного потока» для ЕС

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Анастасия Белоусова
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT прокомментировал сообщение компании Nord Stream AG о том, что разрушения, произошедшие на трёх нитках морских газопроводов системы «Северный поток», носят беспрецедентный характер.
Аналитик Митрахович назвал последствия разрушений на нитках «Северного потока» для ЕС
  • globallookpress.com
  • © Stefan Sauer/dpa

Эксперт отметил, что по «Северному потоку» и по «Северному потоку — 2» газ в Европу не идёт. Как подчеркнул специалист, «в моменте» авария никак не влияет на энергообеспечение ЕС.

«Я думаю, это может повлиять на перспективу газовых поставок в Европу», — заявил Митрахович.

При этом собеседник RT добавил, что если произошла диверсия, то в ней могли участвовать те, кто заинтересован в «разрыве» отношений между Россией и ЕС.

«Чтобы было максимально сложно восстановить отношения в будущем. Если диверсия имела место, то вот те, наверное, интересанты», — заключил аналитик.

Ранее в компании Nord Stream AG заявили, что разрушения, произошедшие на трёх нитках морских газопроводов системы «Северный поток», носят беспрецедентный характер.

Как сообщали источники немецкой газеты Тagesspiegel,  предполагаемой причиной падения давления в газопроводе «Северный поток — 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла быть целенаправленная диверсия.

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