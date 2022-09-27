Песков не исключил, что инцидент на «Северном потоке» мог стать следствием диверсии
- РИА Новости
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«Очевидно, что есть какое-то разрушение трубы, а что стало причиной — тут до того, как появятся результаты исследования, исключать хоть какой-то вариант нельзя», — сказал он.
Ранее Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».
Также оператор сообщил о падении давления в обеих нитках «Северного потока».
Источники немецкой газеты Тagesspiegel назвали целенаправленную диверсию предполагаемой причиной инцидента.