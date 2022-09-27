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Песков не исключил, что инцидент на «Северном потоке» мог стать следствием диверсии

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что разрушения на «Северном потоке» могли стать следствием диверсии.
Песков не исключил, что инцидент на «Северном потоке» мог стать следствием диверсии
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

«Очевидно, что есть какое-то разрушение трубы, а что стало причиной — тут до того, как появятся результаты исследования, исключать хоть какой-то вариант нельзя», — сказал он.

Ранее Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».

Также оператор сообщил о падении давления в обеих нитках «Северного потока».

Источники немецкой газеты Тagesspiegel назвали целенаправленную диверсию предполагаемой причиной инцидента.

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