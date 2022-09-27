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Тagesspiegel: причиной падения давления на «Северном потоке» могла быть диверсия

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Источники немецкой газеты Тagesspiegel назвали целенаправленную диверсию предполагаемой причиной падения давления в газопроводе «Северный поток — 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток».
Тagesspiegel: причиной падения давления на «Северном потоке» могла быть диверсия
  • Gettyimages.ru

В расследовании причин случившегося принимают участие федеральные органы безопасности Германии.

«Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией», — приводит Тagesspiegel слова источника, знакомого с ситуацией.

Собеседник издания заявил, что инцидент мог произойти с использованием сил специального назначения — например, водолазов или подлодки.

Ранее оператор сообщил о падении давления в обеих нитках «Северного потока».

До этого стало известно, что чрезвычайная ситуация на «Северном потоке — 2» произошла в водах Дании.

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