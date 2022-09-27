Тagesspiegel: причиной падения давления на «Северном потоке» могла быть диверсия
- Gettyimages.ru
В расследовании причин случившегося принимают участие федеральные органы безопасности Германии.
«Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией», — приводит Тagesspiegel слова источника, знакомого с ситуацией.
Собеседник издания заявил, что инцидент мог произойти с использованием сил специального назначения — например, водолазов или подлодки.
Ранее оператор сообщил о падении давления в обеих нитках «Северного потока».
До этого стало известно, что чрезвычайная ситуация на «Северном потоке — 2» произошла в водах Дании.