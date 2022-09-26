Оператор «Северного потока — 2» сообщил, что ЧП на газопроводе произошло в водах Дании

Чрезвычайная ситуация на «Северном потоке — 2» произошла в водах Дании. Об этом сообщил оператор газопровода — компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».

«Во взаимодействии с береговыми службами установлено, что ЧП произошло в датской ИЭЗ (исключительной экономической зоне. — RT) юго-восточнее Борнхольма», — приводит РИА Новости заявление компании.

Отмечается, что береговые службы Дании установили охранную зону в радиусе пяти морских миль от места ЧП.

12 сентября посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что трубопровод «Северный поток — 2» полностью готов к эксплуатации и заполнен газом, для его запуска необходима только политическая воля властей ФРГ.