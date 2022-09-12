Посол России в ФРГ заявил, что для запуска «Северного потока — 2» необходима политволя

Трубопровод «Северный поток — 2» полностью готов к эксплуатации и заполнен газом, для его запуска необходима только политическая воля властей ФРГ, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

«Трубопровод построен... Он готов к эксплуатации, заполнен газом, соответствует требованиям, проведены соответствующие технические проверки. Для запуска необходима лишь политическая воля руководства ФРГ», — сказал он в интервью «Известиям».

Дипломат отметил, что по оценкам немецких экспертов, Германия не сможет одномоментно отказаться от российского газа, а надежды на замещение российских энергоносителей за счёт СПГ из третьих стран не оправдались.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок ранее признала, что Германия не может сразу отказаться от газа из России.