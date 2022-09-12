военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Посол России в ФРГ заявил, что для запуска «Северного потока — 2» необходима политволя

Короткая ссылка
Трубопровод «Северный поток — 2» полностью готов к эксплуатации и заполнен газом, для его запуска необходима только политическая воля властей ФРГ, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

«Трубопровод построен... Он готов к эксплуатации, заполнен газом, соответствует требованиям, проведены соответствующие технические проверки. Для запуска необходима лишь политическая воля руководства ФРГ», — сказал он в интервью «Известиям».

Дипломат отметил, что по оценкам немецких экспертов, Германия не сможет одномоментно отказаться от российского газа, а надежды на замещение российских энергоносителей за счёт СПГ из третьих стран не оправдались.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок ранее признала, что Германия не может сразу отказаться от газа из России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить