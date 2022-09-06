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Глава МИД ФРГ Бербок признала, что Германия не может сразу отказаться от газа из России

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Германия не может в одночасье отказаться от российского газа — власти страны не хотят повторять ошибок прошлого и делать то, с чем не справятся, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
Глава МИД ФРГ Бербок признала, что Германия не может сразу отказаться от газа из России
  • AFP
  • © Tobias SCHWARZ

Она отметила, что правительство ФРГ часто ругали и спрашивали о том, почему Германия не может ввести полное эмбарго на российские энергоресурсы.

«Мы не хотим повторять ошибки прошлого, обещать вещи, которые не сможем выполнить, поэтому мы сказали, что не можем в одночасье отказаться от ископаемых источников энергии из России», — цитирует Бербок ТАСС.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что Берлин с декабря 2021 года готовился к прекращению поставок российского газа.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев подчеркнул, что Германия в настоящее время действует как враг России, вводя санкции против страны и её граждан и поставляя украинской армии летальное оружие, при этом канцлер ФРГ удивляется тому, что у Берлина возникают экономические проблемы.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что санкции и отношение к Путину привели ЕС к серьёзным проблемам будущей зимой.

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