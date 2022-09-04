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Шольц: Германия с декабря 2021 года готовилась к прекращению поставок газа из России

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин с декабря 2021 года готовился к прекращению поставок российского газа. По его словам, Россию нельзя назвать надёжным поставщиком энергоносителей.
Шольц: Германия с декабря 2021 года готовилась к прекращению поставок газа из России
  • Gettyimages.ru
  • © Carsten Koall

«Мы с декабря прошлого года с министром экономики и консультантом офиса канцлера искали ответы на вопрос, что будет, если это (остановка поставок. — RT) произойдёт», — приводит его слова РИА Новости.

Шольц отметил, что по этой причине Германия активно заполняет свои газохранилища.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев подчеркнул, что Германия в настоящее время действует как враг России, вводя санкции против страны и её граждан и поставляя украинской армии летальное оружие, при этом канцлер ФРГ удивляется тому, что у Берлина возникают экономические проблемы.

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