Эрдоган заявил, что санкции и отношение к Путину привели ЕС к серьёзным проблемам зимой

Европе грозят зимой серьёзные проблемы на фоне сокращения поставок газа из России, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Европа пожинает то, что посеяла. Отношение Европы к господину Путину и её санкции неизбежно привели господина Путина к этой ситуации. Я думаю, что Европа проведёт эту зиму с серьёзными проблемами», — цитирует его ТАСС.

Эрдоган добавил, что у Анкары на данный момент проблем с поставками топлива нет.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер ранее в интервью газете Bild предупредил об угрозе падения уровня жизни целых слоёв населения, а также о волне банкротств в Германии из-за энергетического кризиса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что именно антироссийские меры привели к энергетическому кризису.