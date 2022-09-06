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Эрдоган заявил, что санкции и отношение к Путину привели ЕС к серьёзным проблемам зимой

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Европе грозят зимой серьёзные проблемы на фоне сокращения поставок газа из России, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган заявил, что санкции и отношение к Путину привели ЕС к серьёзным проблемам зимой
  • AP
  • © Evgeniy Maloletka

«Европа пожинает то, что посеяла. Отношение Европы к господину Путину и её санкции неизбежно привели господина Путина к этой ситуации. Я думаю, что Европа проведёт эту зиму с серьёзными проблемами», — цитирует его ТАСС.

Эрдоган добавил, что у Анкары на данный момент проблем с поставками топлива нет.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер ранее в интервью газете Bild предупредил об угрозе падения уровня жизни целых слоёв населения, а также о волне банкротств в Германии из-за энергетического кризиса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что именно антироссийские меры привели к энергетическому кризису.

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