Nord Stream AG: разрушения на трёх нитках системы «Северный поток» беспрецедентны

Разрушения, произошедшие на трёх нитках морских газопроводов системы «Северный поток», носят беспрецедентный характер. Об этом сообщили в компании Nord Stream AG.

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© Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

«Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трёх нитках морских газопроводов системы «Северный поток», носят беспрецедентный характер», — приводит сообщение РИА Новости. Отмечается, что сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока невозможно оценить. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2». Также оператор сообщил о падении давления в обеих нитках «Северного потока».