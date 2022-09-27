Nord Stream AG: разрушения на трёх нитках системы «Северный поток» беспрецедентны
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- © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
«Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трёх нитках морских газопроводов системы «Северный поток», носят беспрецедентный характер», — приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока невозможно оценить.
Ранее Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».
Также оператор сообщил о падении давления в обеих нитках «Северного потока».