Nord Stream: местоположения повреждений ниток «Северного потока» определены
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«Зафиксированное вчера в результате утечки газа резкое падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток — 1» позволяет с уверенностью предположить, что негерметичность газопровода вызвана физическими повреждениями», — сообщила компания.
Nord Stream проинформировала об инциденте соответствующие службы береговой охраны.
«Местоположения двух предполагаемых повреждений определены, они находятся к северо-востоку от Борнхольма в шведской и датской ИЭЗ соответственно», — цитирует оператора РИА Новости.
Ранее Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2». Также оператор заявил о падении давления в обеих нитках «Северного потока».
Позднее в Швеции заявили, что в районе утечек газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» зафиксированы два подводных взрыва.