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Nord Stream: местоположения повреждений ниток «Северного потока» определены

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Местоположения физических повреждений обеих ниток «Северного потока» определены, они находятся в исключительной экономической зоне Дании и Швеции, сообщил оператор Nord Stream AG.
Nord Stream: местоположения повреждений ниток «Северного потока» определены
  • Gettyimages.ru
  • © Danish Defence/Anadolu Agency

«Зафиксированное вчера в результате утечки газа резкое падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток — 1» позволяет с уверенностью предположить, что негерметичность газопровода вызвана физическими повреждениями», — сообщила компания.

Nord Stream проинформировала об инциденте соответствующие службы береговой охраны.

«Местоположения двух предполагаемых повреждений определены, они находятся к северо-востоку от Борнхольма в шведской и датской ИЭЗ соответственно», — цитирует оператора РИА Новости.

Ранее Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2». Также оператор заявил о падении давления в обеих нитках «Северного потока».

Позднее в Швеции заявили, что в районе утечек газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» зафиксированы два подводных взрыва.

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