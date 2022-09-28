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Глава МИД Швеции: утечка на «Северных потоках» вызвана взрывами

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Инцидент с утечкой газа на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошёл в результате взрывов, заявила глава МИД Швеции Анн Линде.

«Утечка газа на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в исключительных экономических зонах Швеции и Дании является следствием взрывов, вероятно, вызванных диверсией», — написала она в Twitter.

Власти собирают информацию и «не исключают никаких участников и мотивов», добавила она.

Ранее Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2». Также оператор заявил о падении давления в обеих нитках «Северного потока».

Местоположения физических повреждений обеих ниток «Северного потока» определены, они находятся в исключительной экономической зоне Дании и Швеции.

Сроки возобновления работы газопровода оценить невозможно.

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