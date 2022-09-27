Nord Stream: сроки восстановления «Северного потока» оценить невозможно

Сроки возобновления работы «Северного потока» оценить невозможно, заявил оператор газопровода Nord Stream AG.

«Nord Stream AG задействует все необходимые ресурсы для проведения оценки ущерба в сотрудничестве с местными властями. Сроки восстановления работоспособности газопровода в настоящее время оценить невозможно», — цитирует компанию РИА Новости.

Также оператор сообщил, что местоположения физических повреждений обеих ниток «Северного потока» определены, они находятся в исключительной экономической зоне Дании и Швеции.

Ранее Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2». Также оператор заявил о падении давления в обеих нитках «Северного потока».

Позднее в Швеции заявили, что в районе утечек газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» зафиксированы два подводных взрыва.