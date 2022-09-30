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Путин заявил, что диверсии на нитках «Северного потока» организовали англосаксы

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Российский президент Владимир Путин заявил, что диверсии на нитках «Северного потока» организовали англосаксы.

«Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям — невероятно, но факт», — сказал он.

Путин уточнил, что речь идёт об организации взрывов на международных газовых магистралях «Северного потока».

По его словам, таким образом англосаксы фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. 

Президент добавил, что всем очевидно, кому это выгодно.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев назвал США главными выгодополучателями от взрывов на «Северных потоках».

Оператор трубопровода «Северный поток» допустил, что утечки газа после ЧП будут продолжаться до 2 октября.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее отметила, что инцидент на «Северных потоках» произошёл в зоне, которая контролируется американской разведкой.

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